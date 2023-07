PREMINUO ČUVENI NOVINAR! Borio se do samog kraja, ali je TEŠKA BOLEST POBEDILA!

Prezenter vesti BBC-a Džordž Alagija preminuo je u 67. godini nakon borbe sa rakom creva.

Novinaru rođenom u Šri Lanki, licu emisije "BBC One's News At Six" od 2007. godine, dijagnostikovan je rak creva četvrtog stadijuma, koji se proširio na njegovu jetru i limfne čvorove, u aprilu 2014.

Objavljujući vest o njegovoj smrti 24. jula, Meri Grinham je rekla za agenciju PA: "Užasno mi je žao što vas obaveštavam da je Džordž Alagija umro danas u miru, okružen svojom porodicom i voljenima. Džordž se borio do gorkog kraja, ali nažalost ta bitka se završila ranije danas.

Džordža su duboko voleli svi koji su ga poznavali, bilo da je to bio prijatelj, kolega ili član javnosti. On je jednostavno bio divno ljudsko biće. Moje misli su sa Fren, dečacima i njegovom širom porodicom.“

Alagija je 12. oktobra otkrio da uzima pauzu od posla nakon što je skeniranje pokazalo da se njegov rak dalje proširio.

Alagija je prvi put otkrio da se leči od kolorektalnog karcinoma 2014. godine, ali je u martu 2018. otkrio da je smrtonosan jer je kasno dijagnostifikovan.

Njegovo napredovanje raka u četvrtoj fazi značilo je da je imao samo 10% šanse da preživi narednih pet godina, piše Metro.

