Ovo kida dušu!

Potresni video za koji se veruje da je poslednji Šinejd O'Konor pre njene smrti bio je emotivni snimak o tome koliko ju je opteretilo samoubistvo njenog sina tinejdžera.

Snimak objavljen 9. jula prikazuje irsku pevačicu kako govori o teškom trenutku dok razgovara s obožavateljima iz svog stana.

O'Konor u snimku otkriva fizičke i psihičke posledice Šejnove smrti na nju govoreći: ''Izgledam kao k**** u svakom slučaju, zbog čega nisam htela da snimim prvo video'', rekla je.

''Kad saznate kako vaše dete nažalost umire - to nije dobro ni za telo, ni za dušu, da budemo pošteni. Ali svejedno, nemojmo razmišljati o tome'', dodala je.

