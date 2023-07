HIT VIDEO SNIMAK! Pike doživeo neverovatan BLAM! Izviždali ga i u sve umešali Šakiru! (VIDEO)

Imao nameru da održi svečani govor... a onda ga je publika omela

Nekadašnji španski fudbaler Đerar Pike posvećen je od završetka karijere svom projektu King's League, u okviru kog je proteklog vikenda organizovao veliki promotivni događaj u susretu novom turniru.

On ulaže mnogo truda, novca i vremena u King's League, a sada je u jednom noćnom klubu priredio veliki skup na kom je imao nameru da održi svečani govor... a onda ga je publika omela.

Naime, nakon što je Pike ustao s mikrofonom u ruci, masa se okrenula prema njemu i počela da skandira: "Šakira, Šakira" – ime njegove nekadašnje partnerke i popularne kolumbijske pevačice.

Kako fanovi pevačice tvrde, vidno iznervirani Pike odgovorio je:

Uz to, tokom večeri se čula i Šakirina pesma "Waka, waka", koju je navodno tražio fudbalerov nekadašnji saigrač iz reprezentacije Iker Kasiljas. U pitanju je himna Svetskog prvenstva u Južnoj Africi 2010, zahvaljujući kojoj su se muzička zvezda i sportista i upoznali, na snimanju sada već čuvenog spota.

Crowd chants “Shakira” at Gerard Piqué during a Kings League event in Madrid. pic.twitter.com/fwDMIWArn6