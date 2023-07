BIZARNO! Manekenka zbog TAMPONA bila na IVICI SMRTI: Prvi simptomi podsećali na grip, a onda je PRONAĐENA u nesvesti i AMPUTIRANE joj noge!

Manekenka je otkrila kako je bila na ivici smrti nakon što je dobila sindrom toksičnog šoka (STŠ) koji je izazvan tamponom.

Loren Vaser (35) iz Santa Monike u Kaliforniji, kojoj su amputirane obe noge usled sinroma STŠ-a, pričala je u podkastu sa Stivenom Bartletom o svom iskustvu na ivici smrti. Simptomi su u početku ukazivali na grip, ali Loren nije prošla tako lako.

Prvi simptomi koji su se pojavili bili su nalik gripu, a doveli su do jakog srčanog udara i bila je stavljena na aparate za održavanje života, jer je gangrena počela da "guta" obe njene noge, što je dovelo do amputacije ispod kolena oba uda.

Loren je sada manekenka u Los Anđelesu i odlučna je u želji da upozori žene i mlade devojke na potencijalne rizike povezane sa tamponima. To želi da uradi kroz promovisanje zakona za transparentnost proizvoda za žensku higijenu.

Odbila stipendiju da bi bila manekenka, a onda se desilo ovo

Godine 2012, tada 24-godišnja sportistkinja odbila je košarkašku stipendiju za vrhunski univerzitet kako bi se fokusirala na svoju uspešnu karijeru u modi.

Međutim, život se nepredvidivo okrenuo kada je počela da se oseća loše i pomislila da će možda dobiti grip, a evo koje simptome je imala Melani - kojoj je tampon bio zaglavljen dve godine.

Pronađena je u svom stanu, bez svesti na podu spavaće sobe, nakon što je njena majka pozvala policiju da provere šta je s njom kada se neko vreme nije čula sa njom.

Kada je u bolnici njena temperatura dostigla 41 stepen, doživela je srčani udar i njeni organi su počeli da otkazuju pre nego što je stavljena u medicinski izazvanu komu. Lekar infektolog je naredio osoblju da proveri da li ima tampon i nakon obavljenog testa dijagnostikovan joj je STŠ.

Sindrom toksičnog šoka

Sindrom toksičnog šoka je retka i po život opasna bakterijska infekcija. Često se pogrešno dijagnostikuje jer simptomi podsećaju na druge bolesti s kojima se češće susrećemo. Iako je njen život spašen, oštećenje njenih nogu od gangrene bilo je nepopravljivo, i lekari su morali da ih amputiraju.

- Noge su mi gorele, kao da mi je neko zapalio nogu, peckanje je bilo ludo, rekla je Loren gostujući u podkastu.

- Desna noga mi je bila lošija od leve, prsti na levoj su mi bili ljubičasti, ali desna strana, bilo je mnogo više oštećenja, moglo se reći. Onda su shvatili da moraju da mi amputiraju desnu nogu da mi spasu život ili ću umreti.

Međutim, Loren je otkrila da je saznala da joj treba amputirati nogu tek nakon što je čula medicinsku sestru kako razgovara telefonom.

- Ležim tamo, soba mi je prazna i čujem medicinsku sestru iza zavese kako kaže: ''Imam mladu devojku, ima 24 godine, kojoj će trebati amputacija desne noge, ispod kolena". Sećam se da sam pogledala okolo i pomislila: "Da li ona priča o meni kad kaže da će meni da amputiraju?" Samo sam počela da vrištim, vrištim za majkom, kumom, vrištim i tražim bilo koga, vikavši: "Ne dozvolite ovoj osobi da me dira". Nisam bila svesna težine situacije i svog stanja. Tada sam prvi put čula reč amputacija.

Nije želela da izgubi obe noge i pristala je na rizik

U to vreme, njeni lekari su preporučili amputaciju obe noge, ali postojala je 50 odsto šansa da njena leva noga bude spasena, pa je rizikovala.

- Verovatno mesecima nisam gledala svoju nogu, nisam ni mogla da priznam da se to desilo. Dolaze doktori i kažu mi da sam imala nekakvu komplikaciju tokom operacije: "U redu, Loren u naredna 24 sata ne možemo da ti damo nikakve lekove". To je bilo odmah nakon što mi je noga amputirana, odsečena. Pretpostavljam da je to imalo neke veze sa lekovima, trudili smo se da mi srce bude mirno i da ne dobijem još jedan srčani udar, čak se i ne sećam.

- Moja majka nije mogla da bude u sobi, niko nije mogao da bude jer sam vrištala, plakala i ridala. Ne samo da je bilo traumatično što su mi odsekli nogu, već to što sam zaista morala da osetim šta mi je upravo učinjeno, bilo je na drugom nivou.

Nakon što je puštena iz bolnice, provela je osam meseci u invalidskim kolicima.

- Svakog dana bih se odvezla pod tuš, sela na stolicu i samo vrištala, plakala i vikala na Boga. Razmišljala sam o načinima na koje sam mogla da se ubijem, da okončam svoj život. Ali svaki dan je nešto govorilo, "Samo se drži". Nešto u mojoj duši je govorilo samo sačekaj, i sve sada ima smisla.

Pošto su joj lekari u početku spasili levu nogu, to joj je izazivalo toliko bola u šest godina koje su usledile da nije imala izbora osim da i nju amputira, neposredno pre nego što je napunila 30 godina. Loren je od tada posvetila veliki deo svog života podizanju svesti o TSŠ-u i zalaganju za bolju transparentnost ženskih menstrualnih proizvoda.

- Tamponi se prave od izbeljivača na bazi hlora, dioksina i sintetičkih vlakana, koja stvaraju savršenu oluju u našim telima. Radila sam sa majkom koja je izgubila ćerku tinejdžerku od TSŠ-a kada je imala 18 godina - Medlin Mosbi. Udružile smo snage u želji da promenimo svet i u želji da zastupamo i usvojimo ove zakone. Radile smo na više strana kao što je osnivanje svoje fondacije DontShockMe.org, a postoji zakon na čijem usvajanju radimo, kaže Loren, a u toj organizaciji je upravo žena čiju je ćerku ubio tampon.

Takođe je radila sa demokratskom kongresmenkom Karolin Maloni na promovisanju zakona koji zahtevaju od proizvođača da navedu sve sastojke ženskih higijenskih proizvoda na svojoj ambalaži.

Loren je takođe ostavila svoj trag u modnoj industriji, učestvujući u kampanjama za Lacoste, Furla i Shiseido, i stekla je nadimak "Fešn devojka sa zlatnim nogama", jer su joj obe protetske noge zlatne.

Autor: N. Ž.