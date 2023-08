LOBANJA MU BILA SLOMLJENA, KRVARENJE JE PRITISKALO MOZAK: Glumac koji je umro u 25. godini već je bio na korak od smrti!

Vest da je Angus Klaud, zvezda serije "Euforija", preminuo u 25. godini šokirala je ne samo Holivud, već i svet. Pre samo dvadesetak dana proslavio je rođendan, a nažalost, pre dve nedelje izgubio je oca što je teško podneo.

Angus se dugo borio i s mentalnim zdravljem, a njegova porodica je potvrdila tužne vesti.

"S velikim bolom moramo da se oprostimo od ovog neverovatnog čoveka. Angus je bio poseban na mnogo načina – kao umetnik, prijatelj, brat i sin", navodi se u saopštenju glumčeve porodice.

"Prošle sedmice je sahranio oca i teško se borio s tim gubitkom. Jedina uteha koju sada imamo je to što znamo da se Angus ponovo spojio s njim. Otac mu je bio najbolji prijatelj. Angus se borio s mentalnim zdravljem i nadamo se da će njegova smrt biti podsetnik drugima da nisu sami i da ne treba da se bore protiv toga u tišini", navodi se u izjavi za medije.

Uzrok smrti

Iako uzrok smrti nije zvanično potvrđen, Angusov bivši menadžer progovorio je o njegovoj zloupotrebi narkotika. U aprilu, Diomi Kordero je tvrdio da je radio kao Klaudov menadžer 2021. nakon što su se njih dvojica sreli u klinici za rehabilitaciju gde je navodno i Klaud bio pacijent u to vreme.

Kordero je tvrdio da je bio svedok borbe glumca sa stalnom zavisnošću od droge nakon što je otpušten iz ustanove za odvikavanje.

Kordero je naveo da je Klaud "relapsovao" nakon što je sreo glumca - koji je igrao dilera droge Feska u seriji "Euphoria" u njegovoj kući na roštilju 4. jula 2021.

"Kada sam ušao u njegovu sobu i pokušao da ga pozdravim zagrljajem, odmah je postalo očigledno da je nastavio sa zloupotrebom supstanci, samo dva dana nakon završetka lečenja", tvrdi Kordero.

Kordero je tvrdio da se "situacija postepeno pogoršavala" u narednih nekoliko meseci i rekao da se do novembra 2021. Klaud "očigledno odrekao kontrole nad svojom zavisnošću".

