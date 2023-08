ŠTA JE TRAŽILA, TO JE I DOBILA?! U jeku skandala o POLIVANJU na njenom nastupu, OVO je bacilo novu senku na celu DRAMU! (VIDEO)

U jeku priča da je Kardi Bi nepoznatu devojku iz publike gađala mikrofonom jer ju je ona prethodno ispolivala pićem, isplivao je još jedan snimak čitavog incidenta, koji reperki tek može da napravi muke.

Naime, pošto je „zaradila tutulu osumnjičene za napad" (jer je pogođeni fan posle nastupa umesto kući, otišao u policiju), pojavio se i podatak da je Kardi sama tražila polivanje i to u svom poznatom stilu.

Ona je publici pred dramu uzviknula da je „poprskaju vodom dole", što je nekolicina i uradila. Međutim, samo je ta jedna devojka, koja i nije baš mogla da „nacilja metu s mesta gde je stajala" - dobila i mikrofon. Di-džej je, takođe, „dolivao ulje na vatru", činilo se kao da je pred svima ozbiljno dobar šou, prenose tamošnji mediji, ali ipak, čim je Kardi „složila facu, bilo je jasno koliko je u stvari sati".

Da stvar bude još komplikovanija, nastavlja tamošnja štampa, Kardi je pogodila osobu pored one koja ju je ispolivala.

- Neću da izgledam kao ku*ka iz geta, rekla sam poprskaj me dole, ne po licu i kosi, budalo - istakla je bila, a ima ko joj je i to uzeo za zlo, jer se veruje da devojka nije želela ni na koji način da joj stane na žulj, već da je do drame došlo slučajno.

New angle of Cardi B throwing the mic at that girl pic.twitter.com/uEMkomZ5YM — BARDIB (@BogleJudane) 30. јул 2023.

Ogroman deo publike dan-danas je svime što se odvilo šokiran, odatle i silni snimci, te oprečni komentari na društvenim mrežama.

