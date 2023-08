TAJNE LEGENDARNE GLUMICE! Ovih 5 ZANIMLJIVOSTI iz života Meril Strip sigurno NISTE ZNALI! Izjavila da MRZI svoju profesiju!

Umalo postala advokat!

Legenda Holivuda i dobitnica Oskara, glumica Meril Strip, već decenijama dominira na filmskim platnima a njen život uvek puni svetsku štampu!

Medjutim, ovih pet zanimljivosti sigurno niste znali o njoj!

1. Meril Strip joj nije pravo ime.

Meril Strip rođena je kao Mari Luis Strip 22. juna 1949. godine Nju Džersiju. Ime je dobila po svojoj majci i baki i majčinoj najboljoj prijateljici, Luis Bukma.

2. Želela je da bude advokat.

Završila je Vasar Koledž 1971. i prijavila se na pravni fakultet, ali je slučajno prespavala alarm ujutru i tako zakasnila na intervju. Stripova je ovo shvatila kao znak i mislila je da to znači da treba da sledi druge snove. Na kraju je otišla u školu glume na Jejlu. A ostalo je istorija.

3. Zamalo da odustane od glume, nakon snimljenog prvog filma.

Prema knjizi Meril Strip: Anatomija glumca, mala uloga u filmu Julia iz 1977. bila je dovoljno loša da dovede njenu karijeru u pitanje. „Mislila sam da sam napravila strašnu grešku i da ne želim više da snimam filmove. Mrzim ovu profesiju.“

4. Ima savršen osećaj za druge jezike i akcente.

Ako postoji jedna stvar po kojoj je postala poznata, to je koliko tačno može da pokupi različite akcente. Od uloge Margaret Tačer u Gvozdenoj dami do Džulija Čajld, savršeno je kopirala njihov govor. A njen osećaj za jezik bio je u stanju da prevari čak i one kojima je taj jezik maternji.

Pre nego što je uopšte započela svoju kultnu ulogu u filmu "Sofijin izbor", Meril Strip je nedeljama učila poljski nekoliko sati dnevno. Kasnije je takođe tečno govorila poljski s nemačkim akcentom. Njena posvećenost se isplatila jer joj je upravo ta uloga donela Oskara i postao jedan od najupečatljivijih trenutaka u njenoj karijeri.

5. Rekorederka po broju nominacija za Oskara.

Meril Strip je glumica sa najviše nominacija za Oskara svih vremena: ima 21 nominaciju.

Manje poznata činjenica je da je svog prvog Oskara ostavila u toaletu. Ovu nagradu dobila je za sporednu ulogu u filmu Kramer protiv Kramera iz 1979. godine, a zatim je, prema IMDb-u, zaboravila svog zlatnog čoveka u toaletu tokom gala večere.

Autor: Pink.rs