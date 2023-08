Izvor: Pink.rs, Tanjug, Foto: Printscreen YouTube/ The Late Show with Stephen Colbert | |

'TO JE LINIJA KOJU JA NIKAD NISAM PREŠAO!' Glumac Kris Not iz serije 'Seks i grad' negira optužbe za se*sualni napad!

Kris Not ponovo je danas priznao preljubu, ali je negirao optužbe dve žene o odvojenim incidentima koji su se navodno dogodili 2004. i 2015. godine.

Američki glumac najpoznatiji po ulozi Zverke iz serije Seks i grad prvi put je govorio otkako su optužbe za seksualni napad protiv njega objavljene u decembru 2021, preneo je Gardijan.

Not je bio omiljen u kultnoj seriji, a potom udaljen na početku druge sezone kada je, uz dve pomenute, još tri žena istupilo u javnost sa optužbama za zlostavljanje i seksualne napade. On je govoreći u intervjuu za Ju-Es tudej priznao da je s tim u vezi prevario svoju ženu rekavši da je to poražavajuće.

- Dajete sebi iste izgovore kao i mnogi muškarci, da je to je samo mala igra sa strane i da niko to neće saznati, kao i da je to samo seks i da možda neće ponovo biti ove prilike - rekao je Not.

Iako protiv njega još uvek nije podneta krivična prijava, Not je oštro demantovao optužbe i kategorički ih nazvao "lažnim".

- Ove priče su mogle biti od pre 30 godina ili pre 30 dana i odgovor je uvek bio da je to je linija koju nisam prešao - rekao je on.

Naglasio je da ti susreti bili sporazumni.

- Teško je ne dovesti u pitanje tajming ovih priča koje izlaze i ne znam sa sigurnošću zašto se sada pojavljuju, ali znam ovo: nisam napao te žene - rekao je on i dodao da su svi ti njegovi seksualni susreti bili "sporazumni".

Notove bivše koleginice Sara Džesika Parker, Sintija Nikson i Kristin Dejvis objavile su zajedničku izjavu, kada su istakle da su duboko tužne zbog optužbi protiv Krisa Nota.

- Podržavamo žene koje su se javile i podelile svoja bolna iskustva, jer znamo da to mora da bude veoma teška stvar i pohvaljujemo ih za to - saopštile su glumice iz serije "Seks i grad".

Autor: N. Ž.