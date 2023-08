TUGA! Umro slavni pevač! Svet se OPRAŠTA od njega!

U amanet ostavio brojne hitove!

Slavni gitarista, tekstopisac i pevač Robi Robertson, preminuo je u 80. godini života!

Prema navodima, preminuo je u sredu u Los Anđelesu nakon duge bolesti.

Robi je u trenutku smrti bio okružen svojom porodicom, uključujući suprugu Dženet, bivšu suprugu Dominik, njenog partnera Nikolasa i decu Aleksandru, Sebastijana, Delfinu i Delfininog partnera Kenija. Iza njega su ostali i unuci Anđelika, Donovan, Dominik, Gabrijel i Serafina.

Robertson je nedavno dovršio svoj četrnaesti filmski muzički projekat "Killers of the Flower Moon", napisao je njegov menadžer u saopštenju.

Robi Robertson bio je najpoznatiji po svom radu sa muzičkom grupom "The Band". Profesionalnu muzičku karijeru započeo je u vrlo ranoj dobi. Tokom svojih prvih godina radio je s Bobom Dilanom, a upravo je u to vreme s nekim kolegama muzičarima osnovao The Band. Njihov debitantski studijski album bio je "Music From Big Pink" koji je doživeo uspeh.

Tokom svog rada s bendom, Robertson je napisao nekoliko pesama, poput "The Weight", "Up on Cripple Creek" i "Broken Arrow". Nakon raspada benda, Robertson je započeo svoju solo karijeru, a okušao se i u glumi. Njegova prva uloga bila je u dramskom filmu "Carny". Bio je i producent, koautor i kompozitor.

Autor: Pink.rs