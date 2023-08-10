A OD TATE, VILA OD NEKOLIKO MILIONA EVRA! Katarina Grujić uživa u pravom LUKSUZU! Zavirite u njen RASKOŠNI dom na moru! (FOTO)

Kao iz bajke!

Pevačica Katarina Grujić već neko vreme boravi u Budvi u Crnoj Gori gde skoro svako veče ima nastupe, a za razliku od nekih koleginica koje su smeštene u hotelima, ona uživa u sopstvenoj vili na moru, koja inače vredi nekoliko miliona evra.

Naime, Katarina je otkrila da je kuću izgradio njen otac, a da je sada u njenom vlasništvu:

Pre bih rekla da je srećnik moj tata koji je ovo napravio, pa tek onda ja koja sam nasledila. Mislim da je normalno da roditelji čine sve za svoju decu, ukoliko imaju mogućnosti. Tako ću i ja za svoju Katju, rekla je Katarina, pa otkrila kako izgleda jedan njen dan na moru u crnoj Gori, gde ujedno i radi.

Ovde kasno počinju nastupi, oko pola dva ujutru, pa dok se to završi to je već sedam ujutru. Onako mrtva skinem šminku, istuširam se, legnem, i ne ustajem pre 12, 13 časova. Ne mogu nikako pre da se probudim. Tu mi je Keti, zajedno klopamo, kupamo se, potom popodnevna dremka i spremanje za nastup, rekla je Katarina.

Jedno je sigurno, na ovolikom luksuzu mnogi bi joj pozavideli!

Autor: Pink.rs