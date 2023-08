UDALA SE ZA SVOG SILOVATELJA! Uradila je to zbog sramote, a onda doživela još veću! Četiri puta se razvodila, a sada je u braku sa 32 godina mlađim muškarcem!

Napokon se skrasila!

Iako je prepoznatljiva po širokom osmehu, glumica Džoan Kolins je prolazila kroz veoma teške životne situacije, pre svega sa svojim bivšim muževima. Udavala se čak pet puta, dok je prvi prak obeležen velikom patnjom. Uprkos životnim nedaćama, uspela je da izgradi veliku karijeru.

Glumica je svoju karijeru počela sa 17 godina, odmah po napuštanju Kraljevske akademije dramskih umetnosti. Dobijala je mnogobrojne ponude za filmske uloge, dok je njen otac bio protiovnik njenog posla. Njen otac radio je u pozorištu, znao je sve o mračnoj strani ovog posla, te nije želeo da njegova ćerka bude deo te priče.

Preko jednog angažmana, na snimanju je upoznala svog prvog supruga Maksvela Rida, ne sluteći kakav pakao sa njim je čeka. Kako je kasnije otkrila, na udaju se odlučila zbog sramote jer ju je Rid, navodno, drogirao i silovao, te se je zbog sramote odlučila da se venča.

- On je imao 31 godinu, a ja sam bila sedamnaestogodišnja devica. Drogirao me dok smo bili u njegovoj kući i usred noći sam došla sebi, probudila sam se u njegovoj dnevnoj sobi dok je imao intimni odnos sa mnom. Tih bi dana moja majka rekla da sam ‘iskorišćena’. Sada to zovemo silovanje na sastanku - rekla je ona za strane medije i dodala:

- Da nisam bila tako nevina po pitanju intimnih odnosa i toga kakve bi stvari trebale biti, ne bih to učinila, ali imala sam jak osećaj krivice, pa sam to ipak učinila. Medeni mesec je bio čisti fijasko. Spolja smo izgledali srećno, a zapravo sam bila jadna.

Njenim mukama nije bilo kraja. Dok su bili u braku , suprug ju je pokušao prodati starijim muškarcima, za 10 hiljada funti. Nakon 4 godine braka odlučila je da stavi tačku na taj odnos, dok joj je on tražio 950 funti mesečno, jer je on bio taj koji ju je probio i proslavio. Džoan Kolins je istakla da ju je taj brak koštao oko 2 miliona funti.

Drugi brak

Posle razvoda, počela je redovno da odlazi na žurke sa svojom prijateljicom Merilin Monro, a 1963. godine ponovo se udala, ovog puta za Entonija Njulija. Sa njim je dobila dvoje dece, ćerku Taru i sina Aleksandera, a u braku su bili šest godina.

Njihov sin Aleksander je 2017. godine objavio memoare "Unaccompanied Minor" i u njima napisao kako je njegov otac bio pedofil, što je sve šokiralo.

- Brak mojih roditelja uništile su njegove perverzije. Bio je pedofil, privlačila ga je mladost. U njegovoj uvrnutoj glavi, nevinost je bila najbolji afrodizijak. To je bila njegova skrivena, vrlo opasna i destruktivna seksualna sklonost - napisao je on, tvrdeći da ga je otac stalno izlagao seksu.

Ipak, njegove majka i sestra demantovale su ove navode. Sa druge strane, Aleksander je za majku napisao da je "hladna, sebična i narcisoidna" osoba.

Ostali bračni brodolomi

Tri godine nakon razvoda od Njulija, Džoan se udala za Rona Kasa i sa njim dobila ćerku Keti. Njihova bračna idila prekinuta je nakon što im je ćerka teško povređena u jednoj saobraćajnoj nezgodi. Pošto se Keti oporavila, Džoan je zatražila razvod jer je saznala da joj je porodica bankrotirala.

Četvrti put glumica se udala za skandinavskog pevača Petera Holma, ali je i taj brak okončan, navodno zbog njegove ljubomore.

Džoan je 2000. godine upoznala 32 godine mlađeg Persija Gibsona koji je postao njen peti suprug i čini se da je kraj njega konačno pronašla sreću.

Autor: Pink.rs