DŽORDANOV SIN ŽENI SOPSTVENU DADILJU (49)! Čuvala ga od pelena, a sad mu postaje žena!

Larsa Pipen i Markus Džordan, uprkos razlici od 17 godina, funkcionišu sjajno i planiraju da se venčaju.

Markus Džordan (32), sin najboljeg košarkaša svih vremena Majkla Džordana, planira da oženi Larsu Pipen (49). U pitanju je bivša supruga Skotija Pipena (57), čuvenog saigrača Majkla Džordana u Čikagu sa kojim je zajedno osvojio šest šampionskih prstenova, a koja Markusa Džordana pamti još kada je bio dete. S obzirom na to da su se porodično družili, Larsa je čak i čuvala Markusa, da bi se skoro tri decenije kasnije između njih rodila ljubav.

To je ljubav koju otac Em-Džej ne odobrava i protivi se vezi svog sina sa daleko starijom ženom, ali to Markusa ne zanima i prema informacijama američkog portala "TMZ" - planira uskoro da je zaprosi. Njih dvoje uprkos sumnjama čitave javnosti odlično funkcionišu i skladnu vezu žele da krunišu brakom.

Markus i Larsa se zabavljaju više od godinu dana i mnogi su mislili da je u pitanju samo "prolazna faza", pošto su oboje imali burne ljubavi u prošlosti, ali su njih dvoje vrlo ozbiljni. Larsa Pipen je od 1997. godine do 2021. godine bila u braku sa Skotijem, potom je počela da se zabavlja sa mnogo mlađim košarkašima od sebe - poput Malika Bizlija - da bi se sada ponovo skrasila sa Markusom Džordanom.

Inače, nekadašnja manekenka i rijaliti učesnica ima četvoro dece, od kojih najstariji Skoti Džunior igra u NBA, pa je i to jedan od razloga zašto je Majkl Džordan protiv veze sa Markusom. Kada su početkom jula paparaci u Parizu "uhvatili" Majkla Džordana sa suprugom Ivet Prijeto ispred jednog restorana, pitali su ga da li odobrava tu vezu. Najveći svih vremena se samo nasmejao i rekao "ne", zbog čega Larsa ima traume.

- Ne mislim da je to bilo smešno. Nema bilo čega smešnog u vezi sa tim. Na neki način me je bilo sramota. Traumatizovana sam! - rekla je Pipenova bivša tada.



Autor: M. M.