OTAC JOJ SE SMEJAO JER JE IZGUBILA NEVINOST SA NJEGOVIM PRIJATELJEM! Pozvao joj policiju, a zatim svojim prijateljima prepričao sve: ZBIJALI SU ŠALE!

Šok!

Gostujući u jednom podkastu pevačica Lili Alen je priznala kako je svoje prvo seksualno iskustvo imala sa samo 12 godina dok je bila na letovanju sa ocem i bratom. Pošto se nije vratila u sobu, otac je pozvao policiju i čitav događaj je bio dodatno dramatičan.

- Izgubila sam nevinost s tipom po imenu Fernando u Brazilu. Kad sam imala oko 12 godina. Nikada više nisam s njim razgovarala. Moji su mislili da sam ustvari nestala. Otišla sam u njegovu hotelsku sobu, bila sam na odmoru s tatom i bratom i nisam se vratila do jutra - rekla je pevačica.

- Probudila sam se i policija je bila po celom hotelu. Bukvalno su češljali celu plažu pitajući prolaznike da li su me videli i objašnjavajući šta sam nosila tog dana. Nisam imala srca da im ispričam da sam samo izgubila nevinost. Sve je to bilo pomalo traumatično i tada se neko vreme više nisam seksala - dodala je.

Lili nije ispričala ni koliko godina je imao taj muškarac, ni šta se sa njim desilo jer se smatra silovanjem ukoliko muškarac ima polni odnos sa detetom od 12 godina.

Pevačica je oduvek bila otvorena po pitanju svog lošeg odnosa sa ocem, a jednu scenu je opisala i u svojoj biografiji "My Thoughts Exactly". Naime, ona je imala samo 14 godina kada je spavala sa očevim prijateljem, a kada je za to saznao njen otac je napravio šalu. Pričao je sve javno prijateljima i govorio kako će tog slavnog druga da zezaju:

- Imala sam 14 godina. On je imao 19, ali meni se činio kao da je mnogo stariji. Posle sam se zbog toga osećala smešno. Znala sam da ono što se dogodilo nije bilo u redu - rekla je pevačica

- Moj tata je to pretvorio u nešto što je ispričao svojim prijateljima. Smišljali su razrađene planove kako će ucenjivati tipa i uvežbavali su kako će ga pozvati i praviti mu s*anja. Samo znam da je moj tata pretvorio moj seks s tipom kojeg sam jedva poznavala u šalu njega i njegovih prijatelja. Zbog toga se nisam dobro osećala - priznala je pevačica.

Lili je sada u srećnom braku s glumcem Davidom Harbourom, za kojeg se udala u Las Vegasu 2020. godine. Sa njim zajedno podiže i njene dve ćerke iz prvog braka koje danas imaju 11 i 10 godina.

Autor: M. M.