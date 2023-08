Influenser Burak Džan Tasan (23), čiji instagram prelazi 138 hiljada pratilaca, poginuo je u stravičnoj nesreći.

Naime, kako prenose mediji, on je poginuo u stravičnoj saobraćajnoj nezgodi samo mesec dana nakon što je verio devojku.

Ono što je o njemu poznato jeste da je u Turskoj bio veoma popularan, a za društvene mreže i platforme snimao je videe u kojima vozi motor.

On je bio veliki ljubitelj i zaljubljenik u motore, a stradao je u nesreći kada je pao sa istog.

Njegova devojka oprostila se od njega javno putem instagram profila potresnim rečima, istićući koliko će joj zapravo nedostajati njen momak.

- To se pretvorilo u vezu u kojoj smo sve radili zajedno, a da nismo bili razdvojeni 5 minuta, išli svuda zajedno, čak i na glupa mesta, godinu dana. Nismo hteli da budemo razdvojeni od 5 minuta, kao da smo rođeni… Odlučili smo da odmah započnemo dom. I ljudi oko nas su u porodici videli našu ljubav jedni prema drugima, nisu nas smatrali čudnim, naprotiv, uvek su nas podržavali. Zahvaljujem ti za svaki dan koji sam proveo sa tobom, ljubavi moja. Tako će mi nedostajati tvoj slatki miris, dušo. Nosio si ga kad je trebalo da nosim belo, a tebi ne stoji, da sam žrtva. Za one koji ne znaju dovoljno i žele da se upoznaju, evo jedne dobre vila kuma, ona hrani pse koje udari svake nedelje, a nikada ne skraćuje svoju premiju. Dok mi nedostaje tvoje lutanje okolo da mi budeš prijatelj, a najviše od svega tvoj neizbrisiv smeh, trudim se da ti ne priđem. Pišem ovo ovde jer mi je pokazalo da su vaši voljeni uz mene kad god ne mogu da razgovaram sa vama. Kažete da ste poverenje moje sestre, a u stvari, svi ste mi povereni, molite se mnogo, čitajte, posebno večeras. Ruka mi je krvarila, majka, otac, brat, sestro, moj najbolji prijatelj, ti si mi sve, moj Bože, moj Gospode, vratiće me što pre u zagrljaj. Srešćemo se. Burakov račun je otvoren, imam njegov telefon i sakupiću sve naše uspomene i vratiti ih njegovoj porodici. Ne mogu da podnesem više smešnih komentara pa sam ih isključio. Što se mene tiče, vidim vesti, izmene, komentare i poruke koje šaljete za svoju ljubav, ali ovo me ne čini boljim, pokazujete svoj bol na ovaj način i razumem, pa ću neko vreme koristiti društvene mreže samo da gledaj moj lepi osmeh. Neka vas Alah ugosti u najlepšem uglu neba. Mnogo te volim, moj životni partneru. Srešćemo se - napisala je ona uz video klip sa tragično nastradalim momkom.

Autor: N. Ž.