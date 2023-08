POPULARNI REPER IMA UNOSAN BIZNIS! Ne živi samo od muzike! Ima 13 izvora prihoda, a ovaj mu donosi NAJVIŠE LOVE!

Pevač, inače, ima 13 izvora prihoda, od kojih je ovaj najunosniji

Džejson Derulo na muzičkoj sceni pojavio se sada već davne 2006. godine, s pesmom „Whatcha say" i vremenom je svakako uspeo da dotakne same zvezde. Govoreći o tom svom uspehu za „Forbes talks", pevač je istakao kako mu je to posebno pomoglo da otvori i koji biznis sa strane, te ne strepi od praznog džepa.

Najunosniji biznis, na iznenađenje mnogih, kaže da mu je perionica automobila - jer je i tu uneo „nešto što nigde drugo nema". Inače, uspeo je između ostalog da se ostvari i kao autor; napisao je knjigu samopomoći koja nosi naziv „Sing your name out loud: 15 rules for living your dream".

U tih 15 pravila otkrio je i šta je njemu u biznisu pomoglo, kao nekome ko je mnogo zgrnuo za sada još svoje nepune 34 godine.

Nešto mi je propalo, ali ima šta i dalje „gura", počeo je za pomenute medije Džejson, pa dodao kako ga neuspesi nimalo ne brinu, jer su tu uspesi, što manji, tako i oni veći.

„Rocket Carwash" je umnogome promenilo pranje kola. To je jedno fantastično mesto gde odete, postanete član i kao takvom, mi smo vam na raspolaganju u bilo koje doba dana ili noći. Plus, nije nešto skupo, a dostupno vam je bilo kad, pričao je Derulo, čija kompanija vredi dve milijarde dolara.

Autor: Pink.rs