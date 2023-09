IZAŠAO NOVI DOKUMENTARAC ZBOG KOJEG ĆE HARIJA PORODICA ZAMRZETI JOŠ VIŠE: Princ opet OLAJAVAO bližnje, a evo šta im najviše ZAMERA!

Odbegli princ je u više navrata olajavao svoje najbliže i branio suprugu Megan, koja je tvrdila da su je maltretirali na dvoru.

U decembru prošle godine je izašao dokumentarac 'Hari & Megan' za koji su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, Hari (38) i Megan Markl (42), dobili 100 miliona dolara. Time su još više narušili ionako loše odnose s članovima britanske kraljevske porodice, a izneli su i mnogo optužbi od kojih se dvor uporno ograđivao.

Sada je Netflix platio 80 miliona dolara za novi dokumentarac 'Heart of Invictus' u kojem je princ otkrio koliko mu je teško bilo odrastati bez podrške roditelja. Hari je porodicu optužio za to da su ga zanemarili nakon što se vratio iz Avganistana. U vojnoj misiji bio je 2008. godine, a niko od članova porodice nije mu pomogao s njegovim problemima. Princ se nije znao nositi s traumama koje je doživeo.'Nažalost, kao i mnogi od nas, prvi put kada pomislite o odlasku na terapiju jeste u trenucima u kojima ležite na podu u fetalnom položaju, želeći da ste se ranije pozabavili svojim problemima. I to je nešto što sam želeo da promenim', rekao je Hari.

Dokumentarac je od danas dostupan na popularnoj striming platformi, ali zasad samo u Americi. Ima pet epizoda, a Hari je za sebe rekao da je otac dvoje dece, vlasnik psa, suprug i pokrovitelj Invictus Games Foundacije, organizacije koja pomaže ratnim veteranima u psihološkom oporavku. Nije zaboravio ni to koliko mu je teško bilo kada je s 12 godina izgubio majku, princezu Dajanu.

Ni tada nisam imao podršku. Niti porodice, niti stručnjaka koji bi me mogao savetovati i razjasniti mi šta se sa mnom događa', govorio je Hari. Princ i njegova supruga, nekadašnja glumica, nadaju se kako će ovaj dokumenatrac postići veliki uspeh u svetu. Početkom leta bili su odbijeni od Spotifaja, otkazan im je podkast pa u ovaj novi dokumentarac polažu velike nade.

Hari bi trebalo da se oko 7. septembra pojavi u Engleskoj, gde dolazi prisustvovati humanitarnoj ceremoniji. Biće u rodnoj državi samo dan pre prve godišnjice smrti kraljice Elizabete II., njegove bake. U to vreme će u zemlji biti i njegov otac i brat. Ipak, bez obzira na tu činjenicu, nema naznaka da će se sastati i porazgovarati. Odnos princa Harija i kralja Čarlsa (74) i princa Vilijama (41) i dalje je na klimavim nogama, a trenutak pomirenja nije ni na vidiku, ispričao je izvor blizak kraljevskoj porodici.

Podsećamo, Hari je nedavno ostao bez titule Njegovog Kraljevskog Visočanstva na zvaničnim stranicama britanske kraljevske porodice. Poslednji put kad je Hari bio u prisustvu oca i brata bilo je na očevom krunisanju 6. maja ove godine. Braća su bila zajedno i uoči kraljičine sahrane prošle godine, kada su im se pridružile i njihove supruge Kejt Midlton (41) i Megan Markl.

