'VOLIM GA I TO SE NEĆE PROMENITI' Šok priznanje Majli Sajrus o bivšem mužu: Njegova prevara nije razlog našeg RAZVODA!

Ljubav Majli Sajrus i Lijama Hemsvorta, koja se protegla na punih 10 godina završila se skandaloznim razvodom, koji je na mnoge ostavio snažan utisak došavši nenadano.

Međutim, Majli tvrdi kako je razlaz već godinama bio u planu, te je bilo samo pitanje vremena kada će do njega stvarno i doći. Zvezda serije "Hana Montana", koju svi pamtimo i volimo, zaljubila se u svog sada već bivšeg muža na snimanju filma "The Last Song", gde je najveću ulogu igrala njihova hemija.

"Jedan od elemenata koji su film učinili tako posebnim je taj što su ljudi ispred malih ekrana imali priliku da gledaju dvoje zaljubljenih ljudi koji su se ujedno postupno zaljubljivali i u stvarnom životu", kaže Majli za E! news.

Majli je nakon 10 godina veze imala priliku da bude u braku s Lijamom, koji je trajao svega par meseci.

"I onda dok polako toneš, posegneš za tim šlaufom i želiš da se spasiš. To je ono što je za mene značilo venčanje. Još jedan poslednji pokušaj da nas spasim."

Ono što je Majli najviše zasmetalo u njihovom odnosu jesu konfliktni odnosi koji su je dočekali pri svakom dolasku kući, dok je zapravo žudela za mirom koji on nije više mogao da joj pruži.Iako njen brak nije trajao dugo, zvezde ne žale za tim što su se odlučili na venčanje jer bez toga ne bi imali šta da ispričaju.

"Zanimljiv život priče čini mnogo interesantnijim."

Postoji puno pretpostavki o tome kako se Lijam doveo u situaciju gde je imao aferu s oskarovkom Dženifer Lorens, što se takođe u medijima vodi kao jedan od razloga zbog kojih se njihova veza tako tragično završila.

"Lijam i ja zajedno smo proveli celu jednu deceniju. Rekla sam to pre i ponavljam opet. Volim Lijama i to se neće promeniti."

