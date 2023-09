TUGA DO NEBA! Umrla poznata glumica, beživotno telo u stanu pronašla porodica!

I kamen bi zaplakao!

Druga supruga pokojnog multimilionera Rega Grandija, Džoj Čejmbers Grandi, preminula je u snu u svojoj kući u Kvinslendu u nedelju ujutro, saopštila je njena porodica.

Članovi porodice su napisali srceparajuće saopštenje, u kom su se oprostili od Džoj:

- Džoj je preminula u snu rano jutros okružena voljenima. Džoj će ostati upamćena kao nagrađivana glumica "Logie", autorka bestselera, pesnikinja, filantrop i izuzetna poslovna žena koja je zajedno sa suprugom radila na izgradnji jedne od najvećih nezavisnih produkcijskih kompanija na svetu.

Džoj je rođena kao Kerolin Džoj Čejmbers u Kvinslendu 1947. godine. Poznata je po ulogama u sapunicama - kao Rita u "Nemirnim godinama", Dr Robin Porter u "Mladim doktorima" i Rozmeri Danijels u "Susedima". Osvojila je nagradu "Logie" za najbolju žensku ličnost 1969. i 1970. nakon što je glumila u sapunicama svog muža.

Džoj je takođe bila poslovna žena, pesnikinja, filantrop i kolekcionar lepih umetnosti i objavila je nekoliko istorijskih romana tokom svog života. Njena poslednja knjiga, "The Soldier's Choice", objavljena je 2014.

Upoznala je svog muža, TV izvršnog direktora, Rega Grandija na audiciji 60-ih godina kada je ona imala samo 18 godina, dok je on bio u 40-im. Tada je bio oženjen Patrišom Pauel i sa njom je imao ćerku Kim.

Džoj i Reg su se venčali 1971. nakon njegovog razvoda od prve žene i ostali su zajedno do njegove smrti u 92. godini u maju 2016. godine. Reg je izgradio TV carstvo zajedno sa svojom ženom i stajao iza poznatih sapunica kao što su "Sons and Daughters", "The Ioung Doctors", "The Restless Iears", "Sale of the Centuri" i "Neighbours".

U ranim godinama njihovog braka, Džoj je pisala scenarije za nekoliko Regovih emisija i radila sa njim kao asistent produkcije.

Autor: Pink.rs