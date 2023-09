TUGA! UMRO SLAVNI GLUMAC: Zvezda poznate serije pronađena mrtva dva dana pred 44. rođendan!

Uzrok smrti još nije otkriven.

Zvezda "Opšte bolnice" (General Hospital) Bili Miler preminuo je u 43. godini. Glumac sapunice i trostruki dobitnik Emija, koji je takođe glumio u "The young and the Restless", preminuo je u petak, kako je izvestio novinar specijalizovan za ovaj žanr, Majkl Ferman. Uzrok smrti još nije otkriven. Glumčeva smrt dogodila se samo dva dana pre njegovog 44. rođendana.

Njegovu smrt je potvrdio neko u Belmontu, restoranu i baru u Los Anđelesu u Kaliforniji čiji je Miler suvlasnik, navodi Ferman.

Miler, rođen u Oklahomi, radio je u poštari u Industri Entertainment pre nego što je potpisan kao model za Vilhelminu. Počeo je u industriji zabave nakon što je dobio ulogu u popularnoj sapunici Sva moja deca, glumeći Ričija Novaka, prenosi Daily Mail.

Autor: Pink.rs