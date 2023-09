SVET FILMA ZAVIJEN U CRNO! Preminuo poznati korejski glumac! Evo sa kojom bolešću se borio godinama!

Imao je 81 godinu, a često je sarađivao sa Oskarom nagrađenim režiserom

Korejski glumac Biun Hi Bong (Byun Hee-bong), koji je bio čest saradnik Oskarom nagrađenog režisera Bon Džong-hoa, preminuo je u 81. godini posle duge borbe sa rakom pankreasa.

Porodica talentovane zvezde potvrdila je u ponedeljak vest u izjavi lokalnoj novinskoj agenciji Jonhap da je preminuo od retkog oblika raka koji počinje u organu koji je iza donjeg dela stomaka.

Hi-bong je najpoznatiji po saradnji sa Bongom Džong-hoom, koji je osvojio Oskara za Parazita 2020. za režiju, originalni scenario i željeni najbolji film, kao i ostvarenja Okja (2017) i Memories Of Murder (2003).

Godine 2000, Hi-bong se pojavio u nezaboravnoj sporednoj ulozi u Džunhoovom rediteljskom debiju "Pas koji laje ne ujeda" (Barking Dogs Never Bite) u ulozi koja je dala novi zalet njegovoj karijeri.

U filmu je igrao ekscentričnog kućepazitelja zgrade koji voli pseće meso. Nastavio je da učestvuje u nekoliko drugih projekata Bonga Džong-hoa, uključujući Memories Of Murder iz 2003., Sink & Rise iz 2004. i The Host iz 2006.

"The Host" je postao najuspešniji korejski film svih vremena, a Hi-bong je pohvaljen za svoj nastup. U njemu je glumio patrijarha jake volje 'gubitničke' porodice, a njegova gluma mu je donela počasti, uključujući nagrade za najboljeg sporednog glumca na Azijsko-pacifičkom filmskom festivalu i filmske nagrade Plavog zmaja.

Godine 2020. odlikovan je Ordenom za kulturne zasluge Eungvan koji se smatra drugom najvišom klasom južnokorejskog kulturnog odlikovanja korejske vlade. Gong dodeljuje predsednik Južne Koreje za „izuzetne zasluge u oblasti kulture i umetnosti u interesu unapređenja nacionalne kulture i nacionalnog razvoja“.

Hi-bong je rođen u Južnoj Koreji 1924. godine. Započeo je svoju karijeru kao umetnik na sceni pre nego što je prešao na televiziju.

Neke od njegovih najpoznatijih uloga na malom ekranu bile su Prva republika (1981), dinastija Joseon 500 godina: Seoljungmae (1985) i Legendarni doktor – Hur Jun (1999).

Zatim je prešao na uloge na velikom ekranu zahvaljujući pomenutom podmlađivanju karijere sa Džunhoom. Njegove filmske uloge su uključivale fantaziju borilačkih veština Volcano High (2001), My Teacher, Mr. Kim (2003), To Catch A Virgin Ghost (2004), The Devil's Game (2008) i The Spies (2012).

Njegovo poslednje pojavljivanje na ekranu bilo je u korejskoj dramskoj seriji "Moj advokat, gospodin Jo 2: Zločin i kazna" 2019. godine.

Autor: Pink.rs