Jedna od najlepših žena sveta bez kose i potpuno naga pred kamerama: Pogledajte prizor zbog kojeg je zanemeo ceo svet! (FOTO)

Bela je pozirala zavodljivo pored robota.

Manekenka Bela Hadid povukla se neko vreme iz javnosti, a sada se vratila u punom sjaju. Bela je za novu kampanju "Marca Jacobsa" pozirala bez kose, a na nekim fotografijama bila je i gola.

Ipak sve je ovo delovalo veoma umetnički, te ni u jednom trenutnu nije bilo ni trunke vulgarnosti. Takođe, Bela je pozirala zavodljivo pored robota, te je na takav način predstavila budućnosti tehnologije.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku.

BELLA HADID IS BACK AND SHE’S COOLER THAN EVER!

bella by carlijn jacobs for heaven by marc jacobs fw23 campaign ☆ pic.twitter.com/Etz05B5FRr