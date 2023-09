NIKO NEĆE OSTATI IMUN! Životna priča legendarne modne kreatorke ostaviće sve BEZ TEKSTA! (FOTO)

Velika retrospektivna izložba o Koko Šanel otkriva dokaze da je modna dizajnerka bila članica francuskog pokreta otpora.

Dokumenti koje javnost ranije nije imala prilike da vidi biće izloženi u Londonu, u Muzeju Viktorije i Alberta, zajedno sa kontradiktornim dokazima da je francuska kreatorka delovala kao nacistički agent.

Dokumenti koji se odnose na aktivnosti Gabrijele Boner Šanel, daleko poznatije po nadimku Koko, tokom ratnih godina u Parizu, daju ozbiljnu notu, verovatno, najglamuroznijoj izložbi godine u Velikoj Britaniji.

Don’t miss - Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto at the V&A South Kensington

