'MOJA DECA I JA SMO PROLAZILI KROZ TEŽAK PERIOD...' Anđelina Džoli progovorila o majčinstvu, evo kako se snalazi u ulozi SAMOHRANE MAJKE!

Anđelina Džoli nalazi se na naslovnoj strani novembarskog broja magazina Vogue.

U intervjuu za ovaj list govorila je o majčinstvu, o teškom periodu kroz koji su prošli njena deca i ona i tome kako ju je roditeljstvo spaslo. Glumica je pričala i o svom modnom brendu, koji je novi poslovni iskorak.

“Imala sam 26 godina kada sam postala majka. Moj ceo život se promenio. To što sam imala decu, spasilo me je - i naučilo me da budem drugačija u ovom svvetu. Mislim da bih završila na mračan način, da nisam želela da živim za njih. Oni su bolji od mene, jer želite da vaša deca budu takva", rekla je Anđelina Džoli.

"Ja nisam bila ja poslednjih 10 godina"

Anđelina Džoli i Bred Pit razveli su se 2016. nakon 12 zajedničkih godina, imaju šestoro dece. Nakon raskida vodili su ljuti sudski okršaj za starateljstvo nad decom, a zatim i zbog vlasništva nad vinarijom u Francuskoj što je nedavno okončano dogovorom. Glumica je priznala da se ovih dana oseća "pomalo potišteno".

"I dalje pokušavam da shvatim sebe, sa 48 godina. Pretpostavljam da sam u tranziciji kao osoba. Ne osećam da sam bila potpuno svoja poslednjih 10 godina, na način u koji ne bih volela da se upuštam", dodala je Anđelina Džoli.

Napomenula je da je život cele njene porodice bio težak poslednjih godina. "Morali smo da se izborimo sa mnogo problema, i dalje pronalazimo oslonac".

Anđelina Džoli sa ćerkom Zaharom i sinom Paksom ispred objektiva Eni Lebovic.

Šta joj je rekao terapeut

Anđelina Džoli predstavila je u intervjuu i svoj modni brend Atelier Jolie.

“Ne želim da budem velika modna dizajnerka, želim da napravim modnu kuću za druge ljude, da oni to postanu. Nadam se da ću promeniti mnoge aspekte svog života. A ovo je onaj okrenut napred". Poručila je da želi da njen brend inspiriše žene da se "osećaju dovoljno snažno da pokažu i svoju nežnu, osetljivu stranu" - što njoj ranije nije bilo lako.

"Ponekad način na koji se oblačiš govori: "Nemoj da se petljaš sa mnom - imam svoj štiti. Nakon što sam prošla kroz nešto što me je povredilo, terapeut me je pitao d ali bih pokušala da nosim lepršavu odeću. Zvuči glupo, ali pretpostavljam sam da pantalone i čizme ukazuju na "tvrđi" izgled, snažniju mene", ispričala je.

U to vreme nije bila doovljno snažna da pokaže koliko je emotivna i osetljiva. “Osećala sam se ranjivo”, poručila je, prenosi Page six.

Autor: M.K.