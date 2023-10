GRIMASA GAĐENJA, PODSMEH I KOLUTANJE OČIMA: Isplivao snimak REAKCIJE Leonarda Dikaprija na OBOŽAVANU PEVAČICU! Ljudi tvrde da znaju RAZLOG! (VIDEO)

Svojevremeno se ceo svet grohotom smejao i šalio na jedan njegov snimak

Čini se da je holivudski superstar Leonardo Dikaprio ozbiljno zagrejan za italijansku manekenku Vitoriju Ćereti (25). Ovih dana snimljeni su u Milanu, a s njima je bila ni manje ni više nego njegova majka Irmelin Indenbirken. Fotografi su ih uhvatili ispred Pinacoteca Ambrosiana muzeja, a na fotografijama koje je objavio Page Six Dikaprio je skrivao lice kačketom, dok je Vitorija hodala ispred njega.

Inače, manekenka i dalje na svom Instagramu ima fotografije sa suprugom, italijanskim di-džejem Mateom Milerijem. Venčali su se 2020. godine, a sada se svi pitaju da li sve ovo znači da se razvode.

Ono što svi primećuju jeste činjenica da je Dikaprio u vezi s 25-godišnjakinjom, što je prilično čudno jer on inače raskida s devojkama čim napune 25 godina.

Page Six se svojevremeno raspisao o razlozima zašto Dikaprio ostavlja sve devojke kad napune 25 godina. "Dok devojke napune 25 godina, traže više - žele da se udaju i skrase. To nije ono što Leo želi. On ne želi porodicu i ne želi da bude u blizini žena koje bi mogle da ga pritiskaju zbog toga. Čim ga devojka upozna, sat otkucava. Ako ostari, za nekoliko godina, više je nema. Ako se previše približi, za nekoliko godina, više je nema. Ostario je, ali njegov ukus nije ostario", naveo je medij.

Svojevremeno se ceo svet grohotom smejao i šalio na jedan njegov snimak. Nastao je na dodeli Oskara pre nekoliko godina, a na njemu se jasno vidi kako Leonardo reaguje kako ga dotakne žena starija od 25, u ovom slučaju, Lejdi Gaga.

Na videu se vidi kako Lejdi Gaga hoda i slučajno dotakne Leonarda koji sedi za stolom, a on se na njen dodir zgrozi i napravi grimasu kao da je zgađen. Očekivano, u svetlu njegove ljubavne prošlosti, brojni komentatori na društvenim mrežama protumačili su ovakvo glumčevo ponašanje kao krunski dokaz toga da ne podnosi zrelije žene.

Autor: Pink.rs