TUGA! Umro poznati glumac u 56.godini, a tri meseca pre smrti priznao da mu je ŽAO što ranije nije otišao kod lekara!

Džejk Abraham je preminuo u 56. godini.

Zvezda filma "Dve čađave dvocevke" (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) umrla je samo nekoliko meseci nakon što je podelio svoju priču o dojagnozi raka i da je lekaru trebao da ode ranije.

Ovaj rođeni Liverpulac je u julu otkrio svoje stanje i priznao da je "prekasno otišao" kod lekara nakon što se neko vreme nije osećao dobro.

Glumcu je dijagnostikovan rak prostate, koji se kasnije proširio na ostatak njegovog tela i stvorio tumore na kičmi, kukovima i bešici.

Džejk, koji se poslednji put pojavio na sceni u pantomimi "The Scouse Jack and the Beanstalk", rekao je da je konačno otišao kod svog lekara posle dužeg perioda bolesti.

Rekao je za Liverpul ECHO: "Radio sam, ali se nisam osećao dobro. Gurao sam uz one mantre koje govoriš kada se ne osećaš dobro, nemaš energije i imaš bolova.Kostim za predstavu je bio ogroman, znao sam da mi tada nije dobro, ali dugo nisam bio dobro."

Sad news tonight, hearing Liverpool actor Jake Abraham has passed away after his well documented battle with cancer.



Everyone knows him from Lock Stock but there was so much more to Jake: from his @LivEveryPlay youth performances to powerful @Channel4 drama GBH. RIP 💙 pic.twitter.com/ICrEnpVMYa