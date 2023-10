'DIRAO ME JE OD PETE GODINE, TO NIJE BIO OČEV DODIR!' Ćerka slavnog glumca otkrila detalje zlostavljanja! JEZIVI DETALJI!

Najstarija ćerka glumca Klausa Kinskog, Pola Kinski, tvrdi da je otac više puta silovao dok je bila mala.

- Dirao me je i ljubio otvorenih usana kad sam bila sasvim mala, oko pet ili šest godina - rekla je jednom prilikom za magazin Stern Pola, koja je godinama ćutala jer se plašila da joj niko neće verovati, a onda je konačno odlučila da prekine tišinu.

- Kao dete uvek sam morala da držim jezik za zubima jer mi je pretio. I zavisila sam o njega, od njegove naklonosti. Rekao je da svi očevi na svetu rade istu stvar svojim ćerkama.

U svojoj knjizi Kindermund ili Dečja usta, Pola Kinski slikovito opisuje detalje navodnog zlostavljanja od strane svog oca koji je umro od srčanog udara 1991. godine. Pola opisuje koliko se osećala rastrzano između želje da mu udovolji i želje da odbije njegove nagone.

- Muče me osećaji krivice. Što sam ga razočarala, što sam mu ikada to dopustila. Plačem neprestano - izjavila je ona i opisala najteži period svog života.

- Uvek me je previše dirao, držao me je tako čvrsto da sam mislila da ne mogu pobeći. Tada sam imala četiri ili pet godina i živeli smo u Minhenu. Instinktivno sam prepoznala da to nije očev zagrljaj, nego više od toga - rekla je ona.

Kinski je istakla i to da nikada nije mogla da pogleda nijedan film svog oca u kojem je on obično glumio kriminalce i zle likove.

- Kad bih pogledala, uvek sam pomislila: "Tačno je kao kod kuće" - rekla je Pola Kinski.

Pola o tome nikada nije razgovarala sa svojom polusestrom, glumicom Nastasjom Kinski, jer nisu u kontaktu.Najstarija glumčeva ćerka rekla je da je prekinula svaki kontakt s ocem kad je imala 19 godina, a kada je preminuo nije osećala nikakve emocije.Klaus Kinski, najpoznatiji je po glavnim ulogama u filmovima reditelja Vernera Herzoga.

