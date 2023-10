DEJVID BIO OPSEDNUT VIKTORIJOM KAD JU JE UPOZNAO! Njihovi prijatelji otkrili sve: Vozio četiri sata da bi je video na 20 MINUTA!

Dejvid Bekam je bio toliko oduševljen svojom suprugom Viktorijom kada su prvi put počeli da se zabavljaju da je vozio satima da bi je video i skoro stalno razgovarao sa njom, kažu prijatelji i porodica para.

Sledeće godine će proslaviti 25 godina braka, a sada su njihovi prijatelji i porodica otkrili prve dane njihove veze. Upoznali su se nakon utakmice Mančester Junajteda 1997. godine kada je Dejvid igrao za tim, a Viktorija je bila na vrhuncu svoje slave kao Spice Girl.

Dejvid je već rekao svojim prijateljima da želi da se oženi Viktorijom, tada poznatom kao Posh Spice, nakon što ju je video u muzičkom spotu na televiziji. A on je sebi postavio zadatak da je osvoji nakon što je napisala svoj broj na avionskoj karti kojom je stigla na fudbalsku utakmicu na kojoj su se upoznali. Prema Miroru, Dejvid je rekao:

- Nešto se dogodilo upravo tamo. Malo hemije. Ali mislio sam, ok, to je to, ona će otići.'

Dejvidov bivši saigrač Geri Nevil rekao je o Dejvidovoj opsesiji:

- Svake sekunde je razgovarao telefonom sa Viktorijom. Ostao bi na telefonu do jedan ujutru. Bio je kao zavisnik. Vozio bi četiri sata da provede 20 minuta sa njom.

Pol Skols je dodao:

- Znali smo da Dejvid izigrava menadžera Aleksa Fergusona. Otišao bi u London u trenucima kada možda nije trebalo. A menadžer to nije želeo.

Inače, Viktorija i Dejvid bi trebalo da otkriju kako je bilo upoznati ih u novom Netfliks dokumentarcu koji bi trebalo da bude objavljen ovog meseca. U najavi za seriju, Viktorija je rekla:

- Činjenica da sam išla na utakmice - neki bi mogli reći da sam ga uhodila, rekla bih išla da bih ga videla.

Viktorija je priznala da joj je Dejvid zapeo za oko kada ga je videla za šankom u salonu igrača Mančester Junajteda posle utakmice jer je bio sa roditeljima i očigledno je porodičan čovek. Rekla je:

- Kada sam ga videla u sali fudbalera, svi ostali fudbaleri su bili za šankom, a on je stajao i razgovarao sa roditeljima, a ja sam veoma bliska sa svojom porodicom i volela sam tu stranu nego.

Dajući svoju stranu priče, Dejvid je o njihovom prvom susretu jednostavno rekao:

- Stvarno mi se dopala. Pokazalo se da je to bila ljubav na prvi pogled za par, koji se venčao u zamku u blizini Dablina samo dve godine kasnije, 1999. godine. Sada imaju četvoro dece, sinove Bruklina, Romea Kruza i ćerku Harper.

Autor: M.K.