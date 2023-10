ĐIĐI HADID UHVAĆENA S BREDLIJEM KUPEROM: Raskinula s njegovim PRIJATELJEM, a sad se šeta s njim! Bili na romantičnoj večeri! (FOTO)

Nakon večere u Via Carotu hodali su ulicom uz njenog telohranitelja.

Điđi Hadid (28) i Bredli Kuper (48) uživali su u četvrtak na večeri u Njujorku - nekoliko meseci nakon što je okončala svoju romansu s Leonardom Dikaprijom (48), piše Daily Mail. Manekenka je nosila kratku suknjicu, a Kuper se odlučio za nešto ležerniju kombinaciju. Nakon večere u Via Carotu hodali su ulicom uz njenog telohranitelja.

EXCLUSIVE: Gigi Hadid, 28, and Bradley Cooper, 48, step out for surprise dinner date in NYC - months after supermodel ended romance with actor's BFF Leonardo DiCaprio, 48 https://t.co/ssI3g2mDtU pic.twitter.com/ClJOSDlG0E