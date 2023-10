TUGA DO NEBA! Preminula poznata glumica posle teške bolesti u 53-oj godini!

Nakon kraće bolesti preminula je Kal Vilson.

Poznata glumica iz austalije Kal Vilson preminula je danas u 53. godini, u bolnici Royal Prince Alfred u Sidneju. Ona je izgubila život nakon kratke bolesti. Iza sebe je ostavila supruga Krisa i sina Digbija. Nakon što je preminula na društvenim mrežama su se oglasila njene brojne kolege, među kojima je i Rebel Vilson.

Glumica Kal Vilson rođena je na Novom Zelandu, a živela je u Melburnu, dok je u Sidneju boravila zbog snimanja filma "The Great Australian Bake Off". Tačan uzrok smrti nije saopšten, ali je njen menadžerski tim saopštio da se radi o kraćoj bolesti.

Pre samo pet dana glumica Kal Vilson, koja je bila veoma uspešan pisac, pojavila se na promotivnim slikama festivala "Melbourne Fringe Festivalu, The 50 Year Show".

- Ovo je tako tragično, srcem sam uz porodicu Kal Vilson. Imala sam toliko sreće da radim sa Kal na više projekata, posebno u poslednjih nekoliko godina, napisala je briljantan scenario za mene. Bila je neverovatno talentovana i ljubazna - napisala je Rebel Vilson.

Kal Vilson glumila je u serijama "Spicks and Specks", "Would I Lie To You" i "Good News Week", radila je i kao radijska i televizisjka voditeljka. Na Festivalu komedije u Melburnu nastupala je 14 puta, imala je svoj stend ap šou na Netfliksu.



Autor: pink.rs