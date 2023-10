TUGA! UMRO POZNATI PEVAČ! Ovaj njegov hit znaju svi! Ove godine preminuli su mu i sin i supruga, a sad je i on otišao za njima...

Javnost će ga pamtiti po ovoj pesmi!

Muzičar i edukator Majkl Ajbo Kuper preminuo je 12. oktobra, javljaju svetski mediji. Bio je član grupe Inner Circle i jedan od osnivača rege benda Third World, zajedno sa gitaristom i violončelistom Stivenom "Katom" Kurom. Kuper je bio klavijaturista, tekstopisac i vokal benda Inner Circle sve do njegovog odlaska 1997. godine.

Posle 25 godina turneja i nastupa, muzičar je postao profesor sa punim radnim vremenom kao šef odseka za Karibe, Latinsku Ameriku i džez (kasnije studije popularne muzike) na Edna Menli kolegu vizualnih i primenjenih umetnosti u Kingstonu.

Kuperu je nedavno premila supruga Alti Džoj Etkinson Kuper. Njegov sin, muzički producent i diskograf Arif Kuper, takođe je preminuo ranije ove godine, piše RJR News.

Autor: M.K.