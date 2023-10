'SRAMOTA ŠTA JE URADILA!' Procurio snimak skroz gole Dženifer Aniston, legla na njega i izazvala potpuni HAOS! (VIDEO)

Društvene mreže "usijao" je snimak Dženifer Aniston na kom je skroz gola.

Dženifer Aniston koja je uhvaćena u društvu milionera na večeri u Holivudu, napravila je pometnju na društvenim mrežama. Iza Dženifer Aniston su više od tri decenije karijere, ali se u 54. godini na velikim, tačnije malim ekranima obnažila tek drugi put u karijeri.Snimak intimnog čina iz serije "The Morning Show" u kom se proslavljena glumica pojavljuje potpuno naga obišao je sve društvene mreže i zaradio brdo komentara. Dženifer u seriji tumači ulogu voditeljke vesti Aleks Levi, dok Ham igra Pola Marksa, tehnološkog milijardera. U najnovijoj epizodi treće sezone Aleks je intervjuisala Pola u njegovoj luksuznoj vili, a napet i težak razgovor doveo je do varnica između njih dvoje, pa su ubrzo nakon intervjua završili u krevetu.

U vrućim, intimnim scenama glumački par se u potpunosti razgolitio, a Dženifer Aniston izgledala je jednako senzacionalno kao i pre gotovo 20 godina, odnosno kada se 2006. obnažila u komediji "The Break Up".

