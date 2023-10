'ON JE BIO SIGURAN DA NE ŽELI DETE!' Britni Spirs priznala da je ABORTIRALA nakon što je ZATRUDNELA sa Džastinom Timberlejkom!

Britni Spirs je 2000. zatrudnela sa Džastinom Timberlejkom, ali je abortirala jer on u tom trenutku "nije želeo da bude otac". Proslavljena pevačica je bila u vezi sa Džastinom u periodu od 1999. do 2002. godine, a u svojim predstojećim memoatima do detalja je opisala svoju "mučnu" odluku da prekine trudnoću.

Britni Spirs je ostala u drugom stanju krajem 2000. kada su oboje imali 19 godina.

"To je bilo iznenađenje, ali za mene to nije bila tragedija. Toliko sam volela Džastina. Uvek sam verovala da ćemo jednog dana imati zajedno porodicu. Ovo bi samo bilo mnogo ranije nego što sam to očekivala", piše u odlomku njenih memoara "Woman In Me" koji je objavio magazin "People".

"Rekao je da nismo spremni za bebu u našim životima, da smo premladi. Sigurna sam da će me ljudi mrzeti zbog ovoga, ali pristala sam na to da nemamo bebu. Ne znam da li je to bila ispravna odlula. Da je to bilo samo na meni, nikada to ne bih uradila. A, ipak, Džastin je bio toliko siguran u to da ne želi da bude otac", napisala je slavna 42-godišnjakinja.

Britni je istakla i da je abortus bio "jedna od najmučnijih stvari koje je ikada doživela u svom životu".

Podsetimo, Britninini memoari bi svetlost dana trebalo da ugledaju 24. oktobra.

Autor: pink.rs