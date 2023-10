'Naša veza je bila kao ulična tuča' S ovim glumcem je Britni Spirs bila nakon što ju je Džastin Timberlejk ostavio! (FOTO)

Osim o porodici, nekadašnja pop ikona pričala je i o svojim vezama, a posle Džastina Timberlejka na tapetu je i glumac.

Memoari Britni Spirs koji uskoro izlaze ozbiljno su uzdrmali svetsku javnost. Osim o porodici, nekadašnja pop ikona pričala je i o svojim vezama, a posle Džastina Timberlejka na tapetu je i Kolin Farel.

Navodno, Britni je i sa njim imala dvonedeljnu romansu, a njihovu aferu uporedila je s "uličnom tučom", prenosi TMZ.Pop zvezda je o svojoj vezi sa Kolinom pisala u svojim novim memoarima "The Woman In Me", koji bi trebalo da budu objavljeni 24. oktobra.

Napisala je kako su se ona i Farel prvi put upoznali preko jednog klupskog promotera na setu njegovog filma "S.W.A.T." iz 2003. godine.Pevačica tvrdi da su među njima odmah sevnule varnice, a susret je završio s mnogo grubog s***a, koji je opisala kao "dvonedeljnu grubu svađu".

- Tuča je jedina reč za to - bili smo svuda jedno na drugome, hvatali smo se tako strastveno da je to izgledalo kao ulična borba - prisetila se pevačica.

Takođe je otkrila da je s Farelom završila u krevetu nakon što je tadašnji dečko Džastin Timberlejk raskinuo s njom 2002. godine.

Autor: Pink.rs