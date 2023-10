PIKEU SE ZBOG OVOG SNIMKA RUGA CEO SVET: Zbog NEVIĐENOG PEHA svi smatraju da ga je sustigla KAZNA što je prevario Šakiru! (VIDEO)

Đerar Pike (36) prošle godine se oprostio od fudbala, ali više se pisalo o tome da je bio neveran dugogodišnjoj partnerki, pevačici Šakiri (46).

Ranije je osnovao fudbalsko takmičenje Kings League, a kada je ovih dana predstavljao koncept, pao je s pozornice dok je hodao prema navijaču koji je držao njegov dres.Sve se dogodilo brzo, pao je u rupu kraj bine koja je bila duboka više od dva metra. To je bilo i više nego dovoljno da mu se na društvenim mrežama krenu rugati i govoriti kako ga je sustigla karma.

Šakirini obožavatelji nisu mu oprostili to što ju je prevario sa Klarom Čijom Marti, s kojom je trenutno u vezi.

Gerard Pique fell down a hole by the stage at the launch of his Kings League Americas competition. pic.twitter.com/v87cLvEaWi