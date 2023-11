Selena Gomez najavila brisanje Instagrama nakon objave o Izraelu i Palestini! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Joel C Ryan | |

Selena nije jedina koja trenutno trpi loše komentare, te porodica Hadid čak dobija i pretnje smrću.

Glumica i muzička zvezda Selena Gomez planira da obriše Instagram nalog, zbog negativnih komentara. Ona je objavila stori u kojem je napisala:

- Uzimam pauzu i brišem Instagram. Završila sam. Ne podržavam ništa od ovoga što se dešava.

Ipak, ljudi su još uvek ogorčani na holivudsku zvezdu zbog objave o ratu na Bliskom istoku, te se negativni komentari nižu.Podsetmo, Selena je objavila stori u kojem je osudila trenutno dešavanje u svetu, a mnogi su ovo dočekali na nož jer smatraju da nije dobro iskoristila svoju platformu, i da može da uradi mnogo više.

- Uzela sam pauzu od društvenih mreža jer mi je srce slomljeno zbog horora, mržnje, nasilja i terora koji se dešava u svetu. Ljudi su mučeni i ubijani i to je prestravljujuće. Svi bi trebalo da zaštitimo ljude, i pre svega decu i zaustavimo nasilje zauvek. Žao mi je ako moje reči nisu dovoljne. ja stvarno ne mogu da podnesem da su nevini ljudi povređeni. To je ono što me čini bolesnom. Volela bih da mogu da promenim svet, ali post neće - poručila je ona tada.

Autor: Pink.rs