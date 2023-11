TEŠKA BOLEST GA POTPUNO RAZARA! Brus Vilis više NE MOŽE DA GOVORI, glumac sve bliži SMRTI?!

Proslavljeni glumac sve bliži smrti, teška bolest ga potpuno razorila.

Legendarni holivudski glumac Brus Vilis nedavno se penzionisao nakon što mu je dijagnostikovana afazija, poremećaj koji utiče na govor, razumevanje, pamćenje i ostale kognitivne funkcije, a u mnogim slučajevima, kao i u ovom, može da dovede i do demencije.

Vilis, koji se sve ređe pojavljuje u javnosti, a u poslednje vreme od njega se ne odvaja telohranitelj jer često zaboravlja put do kuće. Međutim, kako otkriva njegov blizak prijatelj, proslavljeni glumac više ne može uopšte da govori.

- Moj osećaj je da prvi minut do tri, on zna ko sam. Nije potpuno verbalan. Nekada je bio stastven čitalac, nije želeo da to bilo ko zna, a sada ne čita uopšte. Sve te jezičke veštine mu više nisu dostupne, a on je i dalje Brus. Kada ste s njim, znate da je on Brus i zahvalni ste što je tu, ali njegova radost i želja za životom su nestale - otkriva on, prenose američki mediji.

Podsećanja radi, otkako se saznalo da boluje od demencije, Brus Vilis se retko mogao videti u javnosti. Nažalost, bolest je brzo napredovala, te glumac, kako se navodi, sve češće ima momente kada ne prepoznaje svoju porodicu, a situacija je takva da nigde ne može da ode bez pratnje ili pomoći, čak ni kada je reč o svakodnevnim aktivnostima poput odlaska na kafu ili slično.

Njegova supruga Ema Heming mu pomaže da se kreće po kući, da silazi sa drugog sprata na prvi, a zaposleni medicinski radnik vozi glumca do automobila i dovodi ga kod lekara. Inače, glumica Demi Mur, Vilisova bivša supruga i majka njihove troje dece, nedavno se slomila tokom priznanja da zvezda hit filmova "Umri muški" više ne može ni da je prepozna.

