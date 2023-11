ŠOK! Preminula devojka na koncertu Tejlor Svift, kao uzrok smrti navodi se OVO!

Na koncertu Tejlor Svift u Rio de Žaneiru preminula je 23-godišnja devojka Ana Klara Benevides.

Tragedija se desila u petak uveče, a sumnja se da je uzrok smrtio bio srčani udar i između ostalog navodi se da je na prepunom koncertu bilo blizu 40 stepeni.

Brazilska štampa "Fohla De Sao Paolo" objavila je vest o smrti devojke. U izveštaju piše da su lekari pokušali da je ožive nakon što su je prebacili u lokalnu bolnicu, ali da su pokušaji bili uzaludni.

Tejlor Svift je zbog visoke temperature na stadionu molila osoblje da na ulazu daje vodu ljudima koji dolaze na koncert. Fanovi su objavili snimak sa koncerta na kojem pevačica baca flašice vode u masu.

U naknadnoj izjavi pevačica je rekla da je Ana Klara preminula pre početka koncerta.

