LJUDI IZ SVETA ŠOU BIZNISA PROZRELI SU NJENE NAMERE! Megan se sve ČEŠĆE pojavljuje BEZ HARIJA, a iza svega stoji OPAKI PLAN!

Megan Markl se sve češće može videti u društvu holivudskih zvezda, i to nije slučajno. PR stručnjak iz Velike Britanije Mark Borkovski tvrdi da su ovo tajni planovi vojvotkinje od Saseksa. Ljudi iz sveta šou-biznisa razumeju njene poruke.

Pojavila se nedavno na Variety Power of Women događaju bez supruga princa Harija, ali je zato napomenula da ona i njen muž spremaju nove projekte i da jedva čekaju da to i ozvaniče.

- To je taktika i Megan Markl ponovno naglašava tu stalnu potrebu za priznanjem i što je još važnije, povezanost sa aktivnostima koja donose novac - tvrdi Borkovski.

Megan Markl bila je na pomenutom događaju u društvu Opre Vinfri i Leonarda Dikaprija. Sedela je sa predstavnikom Universal, koji vodi njihov filmski i TV posao, pre nego što je pozirala sa bivšim Spilbergovim štićenikom i producentom koji sada pomaže u vođenju organizacije koja stoji iza dodele Oskara.

Zauzela je mesto za stolom u centralnom delu prostorije, u njenoj blizini nalazio se Leonardo Dikaprio, a nadomak nje i čuveni agent Bred Slejter, koji je sarađivao sa Benom Aflekom, Dvejnom Džonsonom pa njenom prijateljicom Serenom Vilijams.

PR guru kaže da je to deo jasnog plaan koji stručnjaci za PR koriste decenijama- skretanje pažnje na sebe kako bi došlo do novih angažmana u Holivudu. Borkovski smatra da Megan Markl želi da se vrati glumi iako je njen portparol nedavno izjavio da to nije istina.

- Očigledno je vreme za ponovno pokretanje brenda Sussex, a njen solo nastup dovoljno govori o smeru u kojem se sve odvija. Prošla godina nije bila sjajna za njih. Direktorima studija nije važno jeste li vojvotkinja ili domar, radi se o suštini, a Archewell fondaciji treba novi hit - izjavio je još jedan PR stručnak Erik Šifer. Dodao je da su se Megan i Hari dopali Amerikancima ali da se sve promenilo, jer SAD ne voli "jadnike".

- Volimo stav kojim se može učiniti, a to je ono što je Megan pokazala prošle nedelje. Došla je na crveni tepih kao profesionalac i bila je aktivna. Uverena sam da se ove radi o pozicioniranju nje kao nezavisne, moćne žene koja "postoji" sama po sebi, a ne samo kao nekoga ko je poznat po tome što se udao za princa- napomenuo i poručio da je njen nastup bio isplaniran do detalja: "Profesionalno, čini se da se odriče Harija i ide sama", piše Daily mail. Odricanje se tiče javnih nastupa a i ranije se pričalo da će njena karijera krenuti u tom pravcu.

