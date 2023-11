SLAVNI GLUMAC SE OGLASIO PRVI PUT POSLE SMRTI METJUA PERIJA: Otkrio detalje poslednjeg susreta, a zbog ovoga biće mu VEČNO ZAHVALAN!

Slavni glumac Šon Pen prvi put je pričao o smrti čuvenog kolege Metjua Perija koji je umro 28. oktobra u Los Anđelesu.

U emisiji "Piers Morgan Uncensored" voditelja Pirsa Morgana opisao je njihov nedavni susret i otkrio je na čemu mu je zahvalan.

"Kakav talentovani tip. Ne mogu da tvrdim da sam ga dobro poznavao, ali veoma mi se dopadao.

Video sam ga nedavno, obojica smo čekali let sa aerdroma u Los Anđelesu, pohvalio sam ga zbog onoga što znam o njegovoj knjizi. Nisam čitao knjigu, video sam nekoliko njegovih intervjua, govorio je o tome, suočio se sa time, bio je vrlo inteligentan i hrabar u vezi s tim i velikodušno je delio svoje iskustvo ljudima kako bi im pomogao", reka je Šon Pen o slavnom Metjuu Periju.

Sin Šona Pena Huper borio se kao tinejdžer sa zavisnošću od meta, pa je borba Metjua Perija i činjenica da je javno pričao o tome, važna za Oskarovca.Šon Pen je o odlasku Metjua Perija, rekao sledeće:

"To je tragično, ne mogu da kažem da sam bio jako iznenađen. Ne znam šta piše u izveštaju mrtvozornika i sve ostalo... ali znam da je naneo mnogo štete svojim organima tokom godina.

Znate, teška je to situacija, i on je to morao da uradi, morao je da ostavi tu priču iza sebe i morao je svojim talentom da pruži mnogo radosti velikom broju ljudi. Želim dobro njegovoj porodici", prenosi Daily mail.Šon Pen se 2001. pojavio u sitkomu "Prijatelji", u dve epizode "The One With The Halloween Party" i "The One With The Stain", glumeči dečka Fibi Bufe (Lisa Kudrou). Reditelj serije Kevin Brajt rekao je da je Pen bio najmanje uspešna gostujuća zvezda u ovoj TV priči.

"Jednostavno, stil produkcije nije bio onakav na koji je navikao", rekao je režiser za metro.co.uk.

Glavni glumci iz "Prijatelja" Dženifer Aniston, Kortni Koks, Lisa Kudrou, Met Leblank i Dejvid Švimer planiraju da odaju počast Metju Periju na predstojećoj dodeli Emi nagrada u Los Anđelesu (16. januar 2024).Glumca Metjua Perija je mrtvog u đakuziju našao asistent, čekaju se rezultati svih toksikoloških analiza kako se utvrdio uzrok smrti.

Autor: Pink.rs