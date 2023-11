RASTUŽIO FANOVE! Enrike Iglesijas POTVRDIO ŠOKANTNU informaciju! (FOTO)

Svetska muzička zvezda rastužila mnogobrojne fanove!

Popularni pevač Enrike Iglesijas (48) planira da održi svoje obećanje da će prestati da snima muziku nakon izlaska svog 11. albuma. Trenutno je fokusiran na izdavanje albuma "Final (Vol 2)", koji bi trebalo da izađe u februaru, dve godine nakon prvog dela.

- Gotov je. Izlazi u februaru. Skroz je gotovo. Šta želim sada je da snimim jedan ili dva spota pre drugog dela turneje - priznao je on za "Today".

- Radio sam na ovom album dugi niz godina. I za mene je uvek bio, kao što sam rekao, poslednji album. To je to. Neću više snimati albume - dodao je on.

Pevač se trenutno nalazi na turneji sa Rikijem Martinom i Pitbulom, kojoj je dodato 18 novih koncerata tokom 2024. godine. Prethodno je sa Pitbulom bio na turneji 2017. godine, dok je sa Martinom imao nekoliko nastupa 2021. godine.

Podsetimo, Enrike je još u septembru 2021. godine izjavio da će snimiti samo još jedan album, ali da to ne znači da će u potpunosti prestati da se bavi muzikom. Inače, pevač se ovih dana nalazi na žestokom udaru. Naime, na mnogim društvenim mrežama pojavljuju se snimci sa njegovih koncerata na kojim ne zvuči baš najsjajnije, te su mnogi počeli da se pitaju da li on uopšte zna da peva.

