KEJT MIDLTON PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON OPTUŽBI ZA RASIZAM: Evo kako se princeza nosi sa BRUTALNIM OSUDAMA! Njeno lice odaje SVE! (FOTO)

Princeza od Velsa pojavila se danas u javnosti, nakon što se sinoć saznalo da je njeno ime navedeno u knjizi Omida Skobija "Endgame" , u verziji na holandskom jeziku.

Kejt Mildton je označena kao neko ko je upućivao rasističke opaske komentarišući boju kože sina Megan Markl i princa Harija Arčija Harisona.

Šokantne optužbe upućene su i na račun kralja Čarsa III koji se navodi kao druga osoba sa dvora koja je izgovorila tako nešto. Britanski monarh je u Dubaiju, na važnom samitu, rekao je da se oseća jako dobro. Kako Ketrin reaguje na ogroman skandal?

Kejt Mildton i princ Vilijam dočekali su jutros buduću kraljicu i kralja Švedske u dvorcu u Vindzoru.Princeza od Velsa izgledala je veoma elegantno u zelenoj midi haljini, nije skidala osmeh sa lica kao i njen suprug princ od Velsa. Srdačno su se pozdravili sa švedskom princezom Viktorijom i njenim suprugom Danijelom.

Kejt i Vilijam nisu odavali znake uznemirenosti zbog skandaloznih dešavanja, makar tako slike pokazuju. Princeza i princ od Velsa prisustvovaće večeras svečanom događaju u Royal Variety u Londonu, gde će ugostiti uvažene zvanice iz Švedske.Pojavljivanje Kejt i Vilijama u javnosti usledilo je nakon gostovanja Omida Skobija u jutarnjem programu na ITV. Autor je izjavio da nije odgovoran što su Čarls i Kejt Mildton navedeni u knjizi na holandskom jeziku kao oni koji su komentarisali kožu Arčija Harisona. Podsećanja radi, Megan Markl i princ Hari imaju i ćerku Lilibet Dajanu.

Pre ovog gostovanja poručio je da se radi o grešci u prevođenju, što je izjavila i izdvačka kuća koja je objavila spornu knjigu. U to objašenjenje ne veruje britanski voditelj Pirs Morgan koji je sinoć u svojoj emisiji "The talk" otkrio ko je sa dvora optužen za rasizam.U današnjoj emisiji autor "Endgame" branio je svoju knjigu, napomenuo da on nikada nije upotrebio reč rasista u knjizi već da su komentari o koži dečaka bili nesavesne predrasude.

Poručio je da je isfrustiran, ali ne i uznemiren zbog svega kao i da verzija na holandskom jeziku nije bilo kakav štos kao što mnogi misle.I nakon svega izjavio je da treba ispitati sve u vezi sa dvorom, koji treba da bude transparentan, pa naglasio da je Megan Markl pre Megzita bila izložena ksenofobiji, mizoginiji i predrasudama.

U knjizi "Endgame" izneto je niz šokantnih detalja o kraljevskoj porodici. Skobi je Kejt opisao kao hladnu osobu koja nije želela da pomogne Megan dok se vojvotkinja borila sa psihičkih problemima iako se princeza zalaže za mentalno zdravlje, kao i da danas zadrhti kada se pomene ime američke glumice. O princezi od Velsa napisao je i da je ona jedna neuspešna žena.

Kralj Čarls je indirektno reagovao na skandal, a Megan Markl i princ Hari su se preko izvora bliskog njima ogradili od knjige, Skobi je danas izjavio da nije njihov prijatelj niti njen PR. Mnogi apeluju na poznati par da tuži ovog autora zbog ugrožavanja privatnosti i da ga speči da ubuduće objavljuje šokantne detalje. Mnogi se i pitaju kako je Omid saznao sadržaj pisma koji je vojvotkinja razmenjivala sa Čarlsom a u kojima su navedena imena koja se dovode u vezu sa rasizmom. On je ranije izjavio da je dobijao informacije od ljudi bliski Saseksovima.

Autor: Pink.rs