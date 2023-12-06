TRI TUŽNE GODINE BEZ LEGENDARNOG DŽEJA! Pevao je o ''NEDELJI'', a na taj dan nas je i napustio! Maštao je o ovome, a danas mu je ta želja ISPUNJENA!

Pre tačno tri godine napustio nas je legendarni Džej Ramadanoviski i ostavio neizbrisiv trag na estradnom nebu.

Tog hladnog, 6. decembra 2020. godine u nedelju tužne vesti objavljene su svuda u medijima, a mnogi pevači i javne ličnosti oprostile su se od pevača koji je ostao upamćem kako zbog svojih svevremenskih hitova, tako i harizme i energije koju je posedovao.

Malo ko je znao da su Džeja upravo otkrili čuvena hitmejkerka Marina Tucaković i njen suprug Aleksandar Futa Radulović koji su Džeju uradili mnoge hitove poput Nedelje, Sunce ljubavi, Gde ću sad moja ružo, Ugasila si me...

Legendarni pevač, poznat je po teškom detinjstvu, najemotivnijim baladama ali i šarmu kojim je osvajao sve oko sebe. Odrastao je u domu, zauvek žalio za porodičnom toplinom i srećnim detinjstvom, a svojevremeno je govorio:

Kad je keva išla sa cvećem, nikad mi nije došla u posetu u dom, ćale je dolazio - govorio je Džej tada.

Džej, takođe bio je poznat po humanitarnom radu i širokom srcu, te je vrlo često pomagao svojim Dorćolcima koji su ugroženi, mnogim porodicama kojima je trebala pomoć, ali i svom domu u kome je proveo detinjstvo, a oni su mu posvetili mural na njegovom Dorćolu gde je proveo ceo svoj život.

Imao je jednu najveću ljubav kako je sam navodio, a to je bila njegova zakonita žena Nada, sa kojom je dobio dve ćerke Mariju i Anu, koja mu je podarila unuka za koga je do svvog poslednjeg dana bio jako vezan.

U jednom od poslednjih intervjua, govorio je o svom zdravlju, koje je već bilo narušeno zbog operacije srca, ali nakon koje se uspešno oporavio.

Ne smem nigde da izlazim da ne bih došao u rizik da se zarazim. Već sam imao zdravstvenih problema sa srcem i virus za mene može da bude koban. Ne viđam se sa čak ni sa najboljim prijateljima i moram da priznam da mi mnogo nedostaje kafana. Boem sam u duši i jedva čekam ponovo da odem u neku birtiju kad sve ovo prođe, iako ne bih smeo da pijem - izjavio je Ramadanovski.

Porodica, prijatelji, ali i kolege, ne prestaju da žale za njim, a nakon njegove smrti, često ga pominju, a neki od njih i snimaju pesme posvećene upravo njemu, a poznato je da je snimljen i film koji je Džej za života želeo da snimi. U pitanju je film "Nedelja" koji nosi naziv po jednom od najvećih hitova legendarnog pevača, a glavnu ulogu igra Husa Bit Strit, a pesma koja je najavljena za špicu filma je bila namenjena Džeju, tekst i aranžman su radili Marina i Futa, a snimila ju je njegova velika prijateljica Svetlana Ceca Ražnatović.

Legendarni Džej Ramadanovski preminuo je baš u nedelju, 6. decembra, u 57. godini, umro je u snu. Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu u Aleji zaslužnih građana, a na večni počinak ga je ispratila porodica, prijatelji, i veliki broj kolega.

Autor: Pink.rs