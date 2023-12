MARAJA KERI PALA U ZABORAVI! Njen BOŽIĆNI HIT skinut sa trona, a evo koja je pesma trenutno NAJSLUŠANIJA!

Skoro pa svake godine za vreme Božićnih praznika najslušanija pesma bude 'All I Want For Christmas Is You', koju izvodi Maraja Keri (54).

No ove nedelje na Bibord Hot 100 listi na prvo mesto zauzela je pesma 'Rockin' Around The Christmas Tree', koju peva Brenda Li (74).

Pevačica Brenda je tu pesmu snimila kada je imala samo 13 godina. Pesma je postala apsolutni hit, a i ujedno najstarija koja se našla na vrhu liste.

Iako je pesma Maraje Keri bila stara 25 godina kada je prvi put bila na prvom mestu top liste, sad je Brenda postala najstarija izvođačica koja je ikad bila na vrhu Billbord Hot 100 liste.

'Postalo je magično, trud se isplatio'

- Sretna sam zbog svih koji su toliko naporno radili da se ovo dogodi - rekla je pevačica za Bilbord.

Navodno je pesma postala omiljena nakon filma 'Sam u kući', a kaže kako je sretna jer se napokon naporni rad oko pesme isplatio.

- Stvarno je postalo magično - zaključila je.

Autor: Pink.rs