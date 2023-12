BONDOVA DEVOJKA IGRALA DO RANIH SATI U PRESTONIČKOM KLUBU! Zavodila svojim pokretima i još jednom pokazala zašto je jedna od najpoženjihih žena na svetu!

Poznata glumica i model, Olga Kuriljenko, inače jedna od najlepših žena sveta, snimljena je sinoć u jednom prestoničkom klubu kako uživa i provodi se.

Naime, ova glumica, najpoznatija po ulogama Bondove devojke Kamil Montes u filmu "Quantum of Solace" i Taskmastera u filmu "Black Widow", i sama je, slučajno, postala deo jedne tačke, a nju su izvođači izabrali kao "pomoć iz publike".

Naime, Olga je sve vreme zavodljivo igrala i uvijala kukovima uz pesmu "A Little Party Never Killed Nobody", a nema sumnje da se nezaboravno provela u prestonici.

Podsetimo, Olga Kuriljenko je ukrajinsko-francuska glumica i model. Rođena je 1979. u Berđansku, sa 16 godina je otišla u Pariz, da se bavi modelingom. Glumačku karijeru je počela 2004. godine, u filmu Hitman 2007. je zabeležila prvu veliku ulogu, a slavu je stekla kao Kamil Montes u filmu Quantum of Solace, kao Bond devojka.

Glumila je i u filmu Terensa Malika "To the Wonder" 2012, u mračnoj komediji Sedam psihopata iste godine, sa Tomom Kruzom u filmu Oblivion 2013, u filmu Terija Gilijama "Čovek koji je ubio Don Kihota" 2018, u Netflix-ovoj mini seriji "Treason", superherojskom filmu "Crna udovica" 2021, a najsvežija uloga joj je u filmu Extraction 2 od ove godine, gde glumi uz superzvezdu Krisa Hemzvorta.

Ogla je u modelingu za kratko vreme postala svetsko ime, dok se nije 2006. povukla i posvetila glumi: pojavila se na naslovnim stranicama magazina Madame Figaro i Marie Claire, a postala je zaštitno lice brendova Bebe, Clarins, i Helena Rubinstein. Hodala je za Roberta Kavalija, a pojavila se u katalogu Victoria's Secret.



Autor: pink.rs