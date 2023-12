PO CELOJ KUĆI JELKE! Ovako je jedna od najvećih svetskih zvezda OKITILA svoj dom za NOVU GODINU!

Najpoznatija starleta na svetu, Kim Kardašijan, na svom Instagram storiju se pohvalila snimkom na kom je pokazala kako je ukrasila svoj dom za Božić i predstojeće novogodišnje praznike.

Hodajući kroz dugačak hodnik, Kim je snimila nekoliko jelki bez ikakvih ukrasa koje su po sebi imale imitaciju snega, a onda je skrenula u prostoriju u kojoj se nalazi bela garnitura, beli klavir, na kom je neko svirao i velika jelka na kojoj su bile žute lampice.

Kroz ceo snimak čuo se zvuk klavira, a jednostavnost koju Kim voli već je svima poznata, pa od nje za božićne praznike ništa raskošnije više niko ni ne očekuje.

Nedavno se pohvalila i kako je uredila svoje dvorište, a stabla koja su jednake veličine bila su ukrašena hiljadama belih lampica od krošnje pa sve do dna debla.

Inače, njena kuća u kojoj živi sa svoje četvoro dece već je i ranije bila tema medija jer je uređena strogo minimalistički. Kuća je navodno dizajnirana uz pomoć minimalističkog arhitekte Klaudija Silvestrina, koji je radio na potkrovlju njenog bivšeg supruga Kanjea Vesta na Menhetnu.

U prošlogodišnjem intervjuu za Vogue Magazine, izjavila je da je u njenoj kući sve bež boje.

- Otkrila sam da je u svetu toliko haosa da kad dođem kući želim da budem u tišini'', a našalila se i da je u šoku jer njeno četvoro dece još nisu ''uništili'' kuću svojom igrom i bojama.

Podsetimo, 43-godišnja Kim jedna je od najslavnijih rijaliti zvezda na svetu. Ona i njena porodica proslavili su se šouom ''Keeping Up With The Kardashians'', koji se emitovao više od deset godina.

Njihov život svakodnevno su pratile kamere, a oni su od svega napravili i te kako veliki biznis, zbog čega su danas jedni od najbogatijih ljudi na svetu.

Autor: pink.rs