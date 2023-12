'MOJA ŽENA JE SJAJNA ADVOKATICA, ALI U KUHINJI...' Džordž Kluni otkrio šta se dešava u njegovom domaćinstvu, pa potkačio Amal

Iako svojim izgledom često zaseni svog supruga Džordža Klunija, ispostavilo se da lepa Amal Kluni nije "nimalo dobra kuvarica".

Kako prenosi Page Six, 62-godišnji glumac nedavno se našalio da su njene kulinarske veštine toliko loše da mogu da "ubiju celu porodicu".

- Moja supruga je briljantna advokatica, jedna od najvećih svetskih advokatica, ali bolje je da ja kuvam jer postoji mogućnost da ćemo svi umreti - rekao je glumac u intervjuu tokom premijere Amazonovog filma "The Boys in the Boat" u Los Anđelesu, koji je režirao i producirao. Na pitanje šta on i poznata advokatica imaju na jelovniku za predstojeće praznike, Kluni je otkrio da će ove godine pripremiti "malu božićnu ćurku", sličnu onoj koju je napravio za Dan zahvalnosti.

Slavni glumac i advokatica, koji su se venčali u septembru 2014, imaju 6-godišnje blizance El i Aleksandra, a povodom premijere filma prošetali su crvenim tepihom u otmenim odevnim kombinacijama. Amal se pojavila u Versaće haljini jarko žute boje, dok je glumac poneo klasično crno odelo ispod kojeg je nosio tamnoplavu košulju.

Što se tiče odnosa s decom, tokom hoda crvenim tepihom novinari su ga pitali razumeju li deca ko im je otac.

- Nemaju pojma. Jedan od klinaca u školi rekao je našem sinu da sam slavan. Kasnije me je sin pitao: "Tata, šta je to slavan?" - prepričao je Kluni.

Inače, slavni glumac i libansko-britanska advokatica specijalizovana za međunarodno pravo i ljudska prava aktivni su i u polju politike i društveno-ekonomske tematike.

Autor: N. Ž.