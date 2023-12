HAOS NA PROTESTU ZBOG PROBLEMATIČNOG GLUMCA! Aleka Boldvina isprovocirali na ulici, pale PSOVKE, umešala se i POLICIJA (VIDEO)

Anti-izraelski demonstranti su u ponedeljak uveče izvređali Aleka Boldvina nakon što su stotine ljudi preplavile njujoršku Pen i Grand Sental stanicu tokom vatrenih demonstracija na kojima su Izraelu rekli da "ide dođavola".

Besna zvezda serije "30 Rock" iznervirala je demonstrante koji su mu rekli da nema "je*enog srama" i omalovažavali njegovu karijeru koja tone, dok su se stotine ljudi spuštale na glavna tranzitna čvorišta Njujorka tokom protesta protiveći se vojnoj kampanji Izraela u Gazi protiv Hamasa.

Boldvin je prolazio pored demonstracija u blizini Zapadne 29. ulice kada su ga demonstranti primetili i potrčali prema njemu, optužujući ga da podržava Izrael. Službenici njujorške policije morali su da prate glumca. Boldvin je bez problema viknuo na njih, ali je brzo naišao na gnev demonstranata.

"Začepi svoja je*ena usta, nemaš je*enog srama“, viknuo je jedan čovek Boldvinu.

Kada su ga pitali da li osuđuje Izrael, Boldvin je odgovorio: "Ne, podržavam mir u Gazi.

"Je*i se", viknuo je čovek.

"Postavljate glupa pitanja", moglo se čuti kako Boldvin govori jednom od buntovnika. "Postavite mi pametno pitanje, a ja ću odgovoriti na njega".

