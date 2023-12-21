OVO JE NJENA ŽIVOTNA PRIČA! Neda Arnerić NIJE IMALA DECE, DVA puta je pokušala da se UBIJE, a onda ju je brat u OVOM stanu pronašao MRTVU! (VIDEO)

Poznata glumica Neda Arnerić rođena je 15. jula 1953.godine, a važila je za jednu od najpopularnijih srpskih glumica ikada, kao i za lepoticu i seks simbol domaće kinematografije.

Neda je završila dva razreda "Devete beogradske gimnazije" i sa 16 godina je upisala Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u klasi profesora Milenka Maričića. Međutim, Akademiju nije završila, jer je Zakon branio da studenti prve i druge godine, tada, snimaju filmove i predstave, a Nedi su, u to vreme, stizale brojne ponude koje nije mogla da odbije.

Njeni majka i otac insistirali su da Neda bude fakultetski obrazovana, jer su strahovali da neće imati od čega da živi kada popularnost prođe. S tim u vezi, glumica je nedugo nakon toga, 1980.godine diplomirala istoriju umetnosti na "Filozofskom fakultetu" u Beogradu. Tečno je govorila italijanski, francuski, engleski i ruski jezik, a pokušavala je kroz život da savlada i nemački jezik.

Glumicina majka bila je domaćica, pa je imala višak vremena da joj pravi društvo na snimanjima i da kontroliše samu Nadu i njenog brata. Otac joj je po profesiji bio lekar, ali veoma povučen zbog čega je o njemu mnoge stvari saznala nakon što je preminuo.

LJUBAVNI ŽIVOT NEDE ARNERIĆ

Glumica iza sebe ima nekoliko brakova od kojih je prvi sa Dejanom Karaklajićem koga je upoznala na snimanju „Užičke republike“. Pozvala je agenta i saopštila mu je da otkazuje ulogu jer se udaje. Agent joj je odgovotio da može da zaboravi na svetsku karijeru što Nedi nije smetalo. Brak je trajao dve godine, ali su glumica i režiser ostali dobri prijatelji. Dejan joj je kupio prvog psa, pinča, koji je živeo 17 godina.

Drugi Nedin muž je bio 32 godine stariji glumac Rade Marković. Svi su bili protiv tog braka, a posebno glumičina majka. Iako je trajao samo tri godine, Nedi je bilo prelepo jer je uz Radeta zavolela ozbiljnu muziku, pisce, tenis, skijanje, prirodu, itd. Bivši supružnici su se sa nostalgijom prisećali tog perioda sve do glumčeve smrti. Neda je igrala u filmu Radetovog sina, režisera Gorana Markovića, koji je stariji od nje, a u šali ju je zvao maćehom i tražio džeparac za izlazak.

5. septembra 1981. godine je upoznala svog budućeg supruga, dr Milorada Mešterovića, koji je po profesiji maksilofacijalni hirurg. Odgledao je predstavu „Mušica“ u kojoj je Neda glumila, nakon čega su otišli na večeru. Posle nekoliko dana su počeli da žive zajedno, a naredne godine su se venčali. Suprug joj je prvenstveno prijatelj, pa tek onda ljubavnik, kako kaže. Imaju skladan odnos u kome razumevanje i poštovanje partnera igra glavnu ulogu. Drago joj je što nisu iz iste branše jer ne bi volela da, i kod kuće, priča o poslu.

U decembru 2018. godine njen suprug Milorad Mešterović preminuo je u 65. godini života usled teške bolesti.

Krajem februara 2019. godine iz nepoznatih razloga je izgubila svest i završila na intenzivnoj nezi na vojno-medicinskoj akademiji. Priznala da je želela da ima decu, ali nije joj se posrećilo. Bila je vezana za decu svog brata i prijateljica. Imali su psa Paju o kome je suprug vodio računa kada Neda snima van zemlje.

SMRT NEDE ARNERIĆ

Neda je dva puta pokušala da se ubije. Jednom kada je u februaru 2019. godine popila šaku tableta, a drugi put kada je pre par godina skočila sa terase i tako pala na limeni krov.

Nakon ova dva pokušaja suicida, glumicu je brat zatekao na stolici, za trpezarijskim stolom koji je došao da je obiđe, pošto je bio zabrinut jer mu se nije javljala na telefon, a ekipa portala Pink.rs našla se ispred zgrade u kojoj je Neda pronađena mrtva.

U medijima se nagađalo da je glumica popila šaku lekova, no međutim, zvanično saopštenje niti potvrda od čega je umrla Neda nije stiglo sve do danas, a ona je kremirana i njena urna postavljena je u Aleji zaslužnih građana.

