BIVŠA AFLEKOVA ŽENA ŠOKIRALA SVET PRIZNANJEM O NJEGOVOJ VELIČINI POLNOG ORGANA: Zatekla sve ŠKAKLJIVIM rečima o Benovom "ponosu"

Dženifer Garner i Ben Aflek više nisu zajedno, ali su i posle razvoda ostali dobri prijatelji. Glumački par bio je u braku od 2005. do 2018, a tokom njihovog odnosa lepa brineta je i te kako umela da pohvali ljubavno umeće svog supruga.

Naime, i dan danas u holivudskim kuloarima prepričava se Dženiferino gostovanje u čuveni šouu voditeljke Elen Dedženeris, kada je bez zadrške priznala koliki je Aflekov muški ponos.

Garner je kod Elen gostovala 2014, a baš u to vreme izašao je film "Gone Girl" sa Aflekom u glavnoj ulozi u kome se u jednom kadru pojavljuje potpuno nag. No, scena je toliko kratka da je dovoljno da trepnete i propustite primamljiv prizor.

Voditeljka je implicirala da je ova priča obična smicalica kako bi se filmu podigao rejting, na šta je Dženifer Garner spremno odgovarila.

"Da, pokazuje svoj penis u filmu", rekla je, pa se obratila publici: "Ono što moram da kažem je: 'Nema na čemu'. Sebe smatram velikodušnom osobom i želela sam da vam uzvratim. Dajete mi toliko toga, pa sa želela da svima vama dam nešto zauzvrat", dodala je glumica, aludirajući na to kako je sa čitavim svetom podelila prizor muškosti svog muža.

Kada ju je Elen pitala kako se osećala jer je njen suprug bio obnažen na filmu, Džen je odgovorila na prilično škakljiv način, otkrivši da Ben i te kako ima čime da se pohvali.

"Nije bilo diskusije o tome. Bilo je to u stilu: 'Hej, danas na poslu me je Finčer (reditelj filma) nagovorio da uđem go pod tuš. A ja sam mu rekla: 'O, kul, pa nadam se da su imali širokougani objektiv'", rekla je slavna lepotica.

Ovim rečima aludirala je na veličinu Benovog polnog organa, s obzirom da je poznato da objektiv sa širokim uglo daje daleko veće vidno polje.Zanimljivo je da je pre nekoliko meseci i glumica Gvinet Paltrou, još jedna od Aflekovih bivših, imala šta da kaže o njihovom seksuanom životu, istakavši da je Ben "tehnički bio odličan u krevetu".

