ZBOG PROSIDBE SU MOGLI DA BUDU UHAPŠENI: Ovako je Švajni zatražio ruku Ane Ivanović, ZAKUPIO ČITAV PARK U LONDONU!

Naša bivša teniserka Ana Ivanović i bivši nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger u braku su od 2016. godine. Njihovo venčanje u Veneciji bio je svetski događaj. Paparaci su opsedali grad danima, a njihova prosidba, za koju niko nije znao, bila je posebna koliko i svadba.

U podkastu nemačkog Bilda, Basti je ispričao kako je zaprosio našu Anu, a neverovatna priča sve je oduševila. Kako je istakao, inspiraciju je dobio u filmu "Noting Hil" u kojoj Džulija Roberts i Hju Grant krišom ulaze u jedan londonski park zatvorenog tipa.

S obzirom na to da je u realnosti to zakonom kažnjivo, Bastijan nije mogao da izvede prosidbu na isti način, jer bi i on i Ana mogli da budu uhapšeni zbog upada u privatni posed, ali se fudbaler snašao i odlučio da zakupi čitav park u Londonu.Naime, kada su prolazili pored čuvenog Rosmid vrta, kapija je, po unapred isplaniranom dogovoru, bila otvorena, te joj je Anin sadašnji suprug predložio da uđu i razgledaju.

- Znao sam da je Ana izuzetno radoznala. Kad smo ušli unutra, zaprosio sam je. Bilo je to za nju potpuno iznenađenje - rekao je on, a potom otkrio da je Aninu ruku, po tradiciji, tražio i od njenog oca.

- Odleteo sam u Beograd i zatražio njenu ruku. Nekoliko bodova više sam dobio od porodice zato što sam naučio da postavim pitanje na srpskom jeziku.

